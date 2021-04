Kasacja w sprawach o 1%. NSA staje po stronie izby aptekarskiej

Organy inspekcji farmaceutycznej dopuściły się zaniechania, nierzetelnie badając materiał dowodowy w zakresie 1% - ocenił sąd w wyroku kasacyjnym.

WSA: organa inspekcji farmaceutycznej dopuściły się zaniechania

Sąd nakazał WIF rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego

NSA utrzymał w mocy wyroki WSA

Śląska Izba Aptekarska informuje o wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie 1% (art. 99 ustawy Prawo farmaceutyczne).

15 kwietnia 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił kasację stron od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 1692/19 oraz VI SA/Wa 1693/19).

- Utrzymane w mocy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylają decyzje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych z pominięciem skarg Śląskiej Izby Aptekarskiej na nieprzestrzeganie przepisów art. 99 ustawy Prawo farmaceutyczne o nie przekraczaniu kontroli 1% aptek na terenie województwa. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie - podkreśla mec. Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Izba kontra inspekcja farmaceutyczna

Sprawa zaczęła się w 2015 r. od wydania przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej negatywnej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podejrzewano naruszenie przepisów antykoncentracyjnych - Izba wskazała WIF, że z KRS oraz CEIDG wynika uzasadniony wniosek o kontrolowaniu przez wnioskodawców w sposób bezpośredni więcej niż 1% aptek w województwie.

Jednocześnie zwróciła się o dopuszczenie SIA do postępowania administracyjnego jako uczestnika na prawach strony. Decyzja sądu była negatywna, ale po dwóch latach postępowań odwoławczych Izba została dopuszczona do postępowania. Po tym wyroku WIF doręczył do SIA decyzję - zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Izba zaskarżyła decyzję o wydaniu zezwolenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego argumentując jak wcześniej, że organ I Instancji nie zbadał w ogóle powiązań wnioskodawcy z innymi działającymi na rynku podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne. Bez skutku. Wystąpiła więc ze skargą do WSA.

Rzetelnie zbadań materiał dowodowy

W styczniu ub. roku, WSA w Warszawie uchylił dwie nieprawomocne decyzje WIF o wydaniu zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Jako podstawę WSA wskazał niepełne rozpoznanie w trakcie postępowania o udzielenie zezwoleń przez organa Inspekcji farmaceutycznej przepisów antykoncentracyjnych zabraniających kontrolowania na terenie województwa więcej niż 1% aptek, które zawarte są w art. 99 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

W ocenie sądu, organy inspekcji farmaceutycznej nie chciały badać powiązań bezpośrednich lub pośrednich wskazując tylko, że ich zdaniem nie są naruszone przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tymczasem do kompetencji zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy też badanie powiązań bezpośrednich lub pośrednich, a nawet wskazał, że należy zbadać te powiązania podmiotów.

WSA w Warszawie nakazał WIF „rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego” oraz badanie powiązań nie tylko według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Utrzymanie wyroków w mocy

Ocenił, że "organa inspekcji farmaceutycznej dopuściły się zaniechania, nie zgromadziły wystarczającego materiału dowodowego dla ustalenia, czy powiązania i zależności wnioskodawcy z innymi podmiotami prowadzącymi apteki istnieją".

Co więcej WSA w Warszawie uznał, że to nie skarżąca Śląska Izba Aptekarska, a Organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek zebrać wystarczające dowody do wykazania powiązań lub ich braku.

Spółki złożyły skargi kasacyjne do NSA. Kilka dni temu sąd utrzymał w mocy wyroki WSA.