KIDL i URPL: sprzedaż domowych testów na koronawirusa to oszustwo

Przestrzegamy przed domowymi testami na koronawirusa. To oszustwo! - apeluje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Do apelu dołącza się URPL i podkreśla, że nie ma obecnie na rynku polskim dostępnych domowych testów, pozwalających wykryć chorobę COVID-19.

- Problemem tzw. szybkich testów jest przede wszystkim wiarygodność - wskazuje Alicja Dusza z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. - Testy serologiczne mają inną filozofię oznaczania. O ile w przypadku technik molekularnych oznaczamy mRNA wirusa, to w przypadku testów serologicznych filozofia jest zupełnie inna - tłumaczy.

- Tutaj układ immunologiczny człowieka odpowiada na antygen produkując przeciwciała IgM/IgG. W przypadkach niektórych patogenów czas pojawiania się przeciwciał jest znany. Wiadomo, że pojawią się np. w piątej dobie od zakażenia. Jednak w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy to następuje - dodaje Alicja Dusza.

Czy test na koronawirusa można wykonać w domu? - Nie ma obecnie na rynku polskim dostępnych domowych testów, pozwalających wykryć koronawirusa SARS-CoV-2 lub wytworzone przeciwko niemu przeciwciała - przestrzega URPL. - Oferowanie sprzedaży testów na obecność koronawirusa do samodzielnego wykonania to wykorzystywanie trudnej sytuacji wszystkich tych, którzy obawiają się o swoje zdrowie - ocenia Urząd.

Przypomina, że wszystkie testy używane w diagnostyce zakażeń koronawirusem są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Zabrania się dostarczania i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania wyrobów medycznych dla diagnostyki in vitro innych niż pojemniki na próbki, sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania lub wyroby do samokontroli. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - podaje URPL.

