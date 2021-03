Kiedy kwarantanna dla podróżujących, a kiedy nie

Pasażerów przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwalnia negatywny test (PCR lub antygenowy) na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin.

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (załącznik).

Nowe przepisy dot. kwarantanny weszły w życie w nocy z poniedziałku na wtorek (29-30 marca).

Zgodnie z nimi dla osób przybywających ze strefy Schengen kwarantanna jest obowiązkowa, ale zwalnia z niej negatywny test (PCR lub antygenowy) na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin. Dla przybywających do Polski spoza strefy Schengen obowiązuje kwarantanna bez wyjątku.

Spoza Schengen zawsze kwarantanna

Przepisy te stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym a także odcinek lądowy granicy Rzeczpospolitej Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podróżujący jest zobowiązany przedłożyć wynik testu w języku polskim lub angielskim na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

Zasady kwarantanny dotyczą podróżujących każdego rodzaju transportem, a podróżujących spoza strefy Schengen nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywają. Każdy z przyjezdnych, zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, będzie miał możliwość wykonania testu w Polsce i jeśli wynik będzie negatywny, podróżny będzie zwalniany z kwarantanny.

Dwie doby na wykonanie testu

W przypadku osób przekraczających granicę państwową statkiem powietrznym istnieje możliwość wykonania testu w kierunku COVID-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej.

Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny. Są to adres zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym przybywający odbędzie kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego.

Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonany po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej. Testy te nie są finansowane ze środków publicznych.