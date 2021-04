Kierownik apteki kontra właściciel. Sieci tę rundę przegrały?

Odmowa wykonania poleceń skutkujących naruszeniem obowiązujących przepisów nie może być podstawą do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji służbowych - ostrzega izba aptekarska.

Chodzi o kwestie pracy kierowników aptek w placówkach prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy mogą mieć inne spojrzenie na prowadzenie biznesu.

16 kwietnia weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty, a w niej przepis o jego niezależności.

Znajduje on m.in. zastosowanie w sytuacjach ustalania godzin pracy apteki. W niedawno publikowanym felietonie autorstwa mgr farm. Mariusza Politowicza, zgodnie z art. 99 b PF, kierownik apteki ma skrócić godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.

Poinformowany właściciel dostosowuje (zmienia) godziny jej pracy stosownie do zasobów kadrowych, tu: liczby pracujących magistrów. On zdecyduje, co woli, czynność apteki w godz. 8-16 czy raczej 10-18, a może jeszcze inaczej, np. 20-8? I to on ma zamknąć aptekę.

Kierownik ma też wykonywać coroczny audyt apteki, który powinien zawierać informacje o zbyt małej obsadzie magisterskiej.

Są wątpiący i z nadzieją

W komentarzach pod tekstem kilka osób wyraziło wątpliwości czy rzeczywiście właściciel apteki nie będzie wywierał nacisku na kierownika placówki w tej kwestii.

"Jakoś nie wyobrażam sobie tego, że kierownik zamknie aptekę"

"Już to widzę jak kierownik zamknie aptekę a właściciel straci zezwolenie , bajki tysiąca jednej nocy . Magister farmacji w cenie to będzie jak skończy medycynę lub politechnikę i odeśle PWZ do izby".

Inni jednak cieszyli się i liczą na zmiany:

"Kierownik, ale właściciel we własnym interesie, gdy nie ma w pracy mgr-farmacji, są sami technicy - może nawet stracić zezwolenie!!- wreszcie magister w sieciówkach będzie w cenie !!!"

"Przecież już jest raban na forach internetowych i różnych portalach. Sieci tę rundę przegrały. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości".

"Podobno niektóre sieci już poskracały godziny. Co było nie lada zaskoczeniem dla zarządów i koordynatorów. Może pracownicy się pochwalą?"

Są próby naruszania przepisu

Jak poinformował na Twitterze farmaceuta Mariusz Politowicz, są już przypadki naruszania tego przepisu: "Już są przypadki jego naruszania. Właściciel-niefarmaceuta ZAKAZUJE kierownikowi pisania, że brak wystarczającej obsady magisterskiej. Sankcją za to jest UNIERUCHOMIENIE apteki na 3 msc."

Dodaje: - Te przykłady świadczą o tym, że UOZF zaczęła działać. Na efekty poczekamy. Kto z farmaceuci będzie jednym z pierwszych, którzy rzucą rękawicę pracodawcom łamiącym przepisy, ten wygra i to sporą sumę.

Potwierdza to farmaceuta Marcin Piątek: - Długo nie zajęło. Pierwsze przypadki utrudniania kierownikom realizacji obowiązków wynikających z UoZF stają się faktem, a jednocześnie osobistym problemem tychże osób. Mam nadzieję, że WIF z całą konsekwencją będzie badał temat utrzymania obsady.

Odmowa wykonania polecenia

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie wydała komunikat, w którym informuje, że "wszelkie próby wydawania poleceń służbowych mające na celu ograniczenie możliwości realizacji ustawowych obowiązków kierownika apteki (np. w zakresie informowania przedsiębiorcy o braku wymaganej obsady fachowej lub zakazu umieszczania jakichkolwiek stwierdzonych uchybień w raportach rocznych) są naruszeniem art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty i zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 9 ustawy Pf mogą stać się podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia.

W przypadku gdy te działania będą skutkować naruszeniami wymienionymi w art. 120 ustawy Pf właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, unieruchomienie apteki.

Rażące naruszenie tych przepisów może być również podstawą do stwierdzenia utraty rękojmi przedsiębiorcy skutkującym obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia zgodnie z art. 37ap ustawy Pf.

Jednocześnie odmowa wykonania poleceń skutkujących naruszeniem obowiązujących przepisów, nie może być podstawą do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji służbowych".