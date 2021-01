KIS: nie ma potrzeby przechowywania papierowych faktur

Dyrektor KIS podzielił to stanowisko, iż apteka nie musi przechowywać faktur w formie papierowej (fot. Pixabay)

Bez względu czy są to faktury dokumentujące zakup towarów do apteki czy zakupy inne niż zakupów towarów do aptek, placówka ne musi przechowywać ich w formie papierowej - uznał w interpelacji indywidualnej dyrektor KIS.

Taką interpretację na zapytanie spółki wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, o której poinformowała kancelaria DZP. Spółka prowadząca w Polsce sieć aptek wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację indywidualną w związku z chęcią wprowadzenia w ramach swojej działalności zmian w systemie przechowywania faktur, które pozwolą na ograniczenie kosztów w zakresie ich archiwizacji. Chodziło o dwa sposoby obrotu fakturami VAT, które są stosowane w jej aptekach. Pierwszy z nich dotyczy faktur dokumentujących zakup towarów do apteki – każda apteka znajdująca się w sieci aptek, posiada system do ewidencji transakcji zakupu i sprzedaży aptek, tzn. KS-AOW. Wspomniany program jest zsynchronizowany z głównym systemem księgowym KS-FKW z którego na co dzień korzysta spółka. W tym systemie funkcjonują dwie formy faktur – papierowe, otrzymywane podczas dostaw towarów, oraz elektroniczny obraz faktury (EOF). Drugi z opisanych systemów dotyczy faktur dokumentujących zakupy inne niż zakupów towarów do aptek. W tym przypadku funkcjonuje faktura papierowa – wysyłana przez kontrahentów – oraz jej skan zapisywany w systemie spółki. W obydwu przypadkach spółka chciałaby po zapisaniu faktur w formie elektronicznej/EOF ich papierowe wersje niszczyć i utylizować. W jej ocenie archiwizowanie i przechowywanie faktur zakupu wyłącznie w formie elektronicznej, jest zgodne z przepisami ustawy VAT. Dyrektor KIS podzielił to stanowisko, iż apteka nie musi przechowywać faktur w formie papierowej. Więcej: https://www.dzp.pl/blog/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus