Koalicji na rzecz szczepień w aptekach apeluje o umożliwienie farmaceutom szczepienia przeciw grypie

Farmaceuci będą mogli samodzielnie realizować szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Następnym krokiem powinno być rozszerzenie ich uprawnienia o szczepienia przeciw grypie i o opiekę farmaceutyczną.







Specjaliści Koalicji na rzecz szczepień w aptekach postulują konieczność rozszerzenia uprawnień farmaceutów o wykonywanie szczepień przeciwko grypie

Rozwiązanie to powinno przyczynić się do sprawnej organizacji szczepień w nadchodzącym sezonie grypowym - ocenia Koalicja

Szczepienia przeciwko grypie są realizowane przez aptekarzy w 13 krajach europejskich

Specjaliści Koalicji na rzecz szczepień w aptekach zwracają uwagę, że z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi działań na rzecz rozszerzenia zakresu usług dotyczących szczepienia w aptekach, na szczepienia przeciw grypie. Tymczasem taki kierunek działań - zdaniem Koalicji - wydaje się naturalnym etapem rozwoju tego procesu i palącą potrzebą wobec nałożenia się dwóch akcji masowych szczepień w nadchodzącym sezonie grypowym.

Dodatkowo eksperci zastanawiają się, kiedy zostanie wdrożony pilotaż opieki farmaceutycznej odnośnie wykonywania szczepień przeciw grypie w aptekach przez farmaceutów.

Szczepień przeciw COVID-19 w aptekach to dobra zmiana. Takie uprawnienia powinny dotyczyć też grypy

Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne umożliwiająca realizacje szczepień ochronnych w aptekach właśnie została podpisana przez prezydenta RP. Zgodnie z zawartymi tam zapisami farmaceuci będą mogli w aptece szczepić tylko przeciw COVID-19.

Koalicja na rzecz szczepień w aptekach, zrzeszająca m.in. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelną Izbę Aptekarską oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji uważa, że decyzja Sejmu jest początkiem dobrych zmian i ma nadzieję, że resort wyda także rozporządzanie o możliwości wykonywania szczepień przeciw grypie w aptekach przez farmaceutów.

Rozszerzenie uprawnień farmaceutów wpłynie na profilaktykę zdrowotną dorosłych

Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej podkreśla, że szczególnie istotne dla usprawnienia polskiego systemu ochrony zdrowia jest rozpowszechnienie profilaktyki chorób zakaźnych wśród dorosłych.

Ważnym elementem tych działań - jak podkreśla prezes NIA - jest zwiększenie dostępności do szczepień poprzez ich realizację w aptekach i zaangażowanie farmaceutów w proces edukacji pacjenta i szczepienia.

"Skorzystają na tym zwłaszcza osoby z grup zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań. Czekamy także na wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia pilotażu odnośnie opieki farmaceutycznej, w tym wykonywanie szczepień w aptekach przeciw grypie” – komentuje.

Na grypę szczepi już trzynaście europejskich państw

Szczepienia przeciw grypie można wykonywać w aptekach w 13 europejskich krajach, co pozytywnie wpływa na poziom wyszczepialności populacji. Trzeba pamiętać, że szerzej udostępnione szczepienia to skrócenie ścieżki pacjenta do rejestracji i realizacji immunizacji, która obecnie jest bardzo czasochłonna.

Obecnie pacjent musi odbyć w Zakładzie Opieki Zdrowotnej wizytę kwalifikującą do szczepienia i uzyskać receptę na szczepionkę refundowaną od lekarza pierwszego kontaktu. Następnie pacjent musi zrealizować receptę w aptece i ponownie umówić się na wizytę, by szczepienie wykonał lekarz lub pielęgniarka. Wprowadzenie szczepień w aptekach znacznie skróciłoby ten czas i wpłynął pozytywnie na poziom wyszczepialności w Polsce, co z kolei przyczyni się do wzrostu odporności zbiorowiskowej.