Konopie z automatu? Często są dostępne w pobliżu szkół

Automaty z produktami na bazie konopi siewnych, poza suszem oferują je w postaci m.in. cukierków. Celem firm instalujących takie automaty jest oswojenie społeczeństwa z marihuaną jako taką - uważa poseł. Domaga się reakcji MZ.

Poseł Artur Szałabawka przygotował interpelację w sprawie ograniczenia dostępności środków halucynogennych w automatach vendingowych.

Nową formą promującą używki są automaty vendingowe oferujące produkty, których głównym składnikiem jest susz z konopi siewnych, roślin teoretycznie bezpiecznych i nieuzależniających, jak to ma miejsce w przypadku konopi „tradycyjnych” czy leczniczych.

Urządzenia te zachęcają i często oferują szeroką paletę produktów na bazie konopi siewnych. Poza suszem są to wyroby papierosopodobne, a nawet cukierki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że celem firm instalujących takie automaty jest oswojenie społeczeństwa z marihuaną jako taką. Użytkownik nie jest w stanie od razu odróżnić „tej nieszkodliwej” od marihuany prawdziwej.

Działanie podprogowe

To swego rodzaju działanie podprogowe, którego celem jest zachęcenie młodzieży do sięgnięcia po używki. Szczególnie niebezpieczne jest instalowanie tego rodzaju urządzeń w okolicy szkół, jak to ma miejsce w Szczecinie, gdzie w pobliżu jednej z podstawówek zainstalowano tego rodzaju automat.

Pojawiają się też informacje o tym, że Policja podczas działań kontrolnych znajdowała w automatach vendingowych produkty przekraczające dopuszczalne poziomy THC.

Poseł chciałby interwencji resortu zdrowia w tej sprawie. Poddaje pod rozwagę np. ograniczenie możliwości ustawiania takich automatów w odległości nie mniejszej niż 1000 metrów od obiektów szkolnych. Postuluje też zwiększenie częstotliwości inspekcji kontrolnych tego rodzaju urządzeń.

Minister Zdrowia w odpowiedzi przyznał, że zjawisko powstawania automatów

vendingowych oferujących wyroby z konopi siewnych jest mu znane i przewiduje zmiany w tym zakresie przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czym są konopie siewne?

Według producentów udział szkodliwej, uzależniającej substancji THC (tetrahydrokannabinolu) w przypadku konopi siewnych jest poniżej 0,2 procenta, a więc to kilkunastokrotnie mniej niż w przypadku marihuany. Wykorzystuje się ją w wielu branżach – od spożywczej po budowlaną.

Resort zdrowia również odniósł się do prawnego umocowania konopi siewnych, wskazując na ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Konopie włókniste są to rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9- tetrahydrokannabinolu oraz kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

Ziele konopi innych niż włókniste oznacza każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta 9-THC-2-karboksylowego.

Z kolei, ekstrakt z ziela konopi innych niż włókniste (będący źródłem kannabidiolu – CBD) oraz tetrahydrokannabinole (THC) tj. izomery i ich warianty stereochemiczne są wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Rynek perspektywiczny

Jak dodał poseł, firmy, które zainwestowały w takie konopie, są ostatnio na fali wznoszącej.

Z danych amerykańskiej firmy analitycznej New Frontier Data wynika, że globalny rynek konopi osiągnął w 2018 r. wartość 3,7 mld dolarów, a w tym roku urośnie o kolejne dwa miliardy. Europa ma w nim jedną trzecią udziałów i będzie rosła najszybciej.

Analitycy prognozują, że do 2023 roku europejski rynek olejków CBD zwiększy się o 400 proc. Jest to więc bardzo obiecujący rynek, a automaty oferujące produkty z konopi siewnej stanowią tego przykład.