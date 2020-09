Koszt obsługi Funduszu Medycznego to ok. 1% jego budżetu

Ustawa to przepis na to, jak z jednej kieszeni przekładać pieniądze do drugiej kieszeni - mówią o Funduszu Medycznym posłowie opozycji. W dodatku obsługa nowego podmiotu może sięgać 40 mln zł rocznie.

We wtorek (15 września) podczas wieczornego posiedzenia sejmowa Komisji Zdrowia przegłosowała dalsze procedowanie w Sejmie ustawy o Funduszu Medycznym. Przepadła m.in. poprawka posłanki Pauliny Hennig-Kloski (KO), by w ustawie określić 4 mld zł jako minimalną, a nie maksymalną kwotę corocznego budżetu Funduszu Medycznego.

Uzasadniała, że kwota 4 mld zł rocznie to absolutne minimum, które powinno zasilać ten funduszu, by zapewnić różnym podmiotom w skali kraju rzeczywisty dostęp do środków finansowych na cele przewidziane w ustawie.

Jak dodała posłanka Katarzyna Lubnauer poprawka jest składana "by fundusz nie był fasadowy, bo w nowelizacji budżetu państwa nie ma środków zapewnionych na ten fundusz".

- Ustawa to przepis na to jak z jednej kieszeni przekładać pieniądze do drugiej kieszeni - oceniła. Jej zdaniem stanie się tak, że pieniędzy na leczenie nie przybędzie, bo to będą środki z puli Ministerstwa Zdrowia, które i tak miały być wydatkowane na ochronę zdrowia, a zostaną po prostu nazwane Funduszem Medycznym.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha wyjaśniał, że kwoty wydatkowane na cele przewidziane przez Fundusz Medyczny będą w każdym roku określane w ustawie budżetowej i to ustawa budżetowa determinuje wielkość tej kwoty.

Dodał, że jak rozumie posłance zgłaszającej poprawkę chodziło o to "żeby podzielić się troską czy będą środki. - Oczywiście, że pan prezydent oczekuje, że w toku prac nad nowelizacją budżetu takie środki na funkcjonowanie Funduszu Medycznego zostaną przeznaczone - mówił.

1 proc. budżetu na koszty obsługi

Wcześniej, również we wtorek, projekt ustawy była omawiany na posiedzeniu podkomisji, która została utworzona do pracy nad projektem.

Posłanka Krystyna Skowrońska (KO) pytała między innymi o to w jaki sposób i w jakiej dokładnie kwocie zostały ustalone wydatki na koszty obsługi Funduszu Medycznego. Będą one pokrywane z budżetu ministra zdrowia, w ustawie zapisano, że te koszty sięgną do 1 proc. wydatków na Fundusz Medyczny. Zatem, przy założonym budżecie Funduszu Medycznego na nadchodzący rok, wynoszącym do 4 mld zł, te wydatki mogą sięgnąć 40 mln zł.