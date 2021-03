Kto będzie mógł kwalifikować do szczepień?

Poza lekarzami, odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania kwalifikacji do szczepień mają obecnie przede wszystkim pielęgniarki i położne. Dodatkowo przeanalizowane będą kompetencje innych grup zawodów medycznych.

Członkowie sejmowej Komisji Zdrowia rozpatrzą 16 marca br. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Początek posiedzenia, któremu będzie przewodniczyć poseł Paweł Rychlik, jest o 10.30.

Kompetentnych wskaże minister zdrowia

Dokument zawiera zapisy o rozszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 mogą przeprowadzać jedynie lekarze. Wprowadzane zmiany umożliwiają przeprowadzanie tych badań również przez osoby wykonujące niektóre inne zawody medyczne. Podkreślenia wymaga, że odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania przedmiotowych badań mają przede wszystkim pielęgniarki i położne.

Kwalifikacje innych niż lekarze osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 zostaną wskazane w akcie wykonawczym wydawanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy.

Ma być bezpiecznie

W związku z tym, zakres upoważnienia ustawowego sformułowanego w tym przepisie, obejmującego obecnie wyłącznie określenie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, został rozszerzony również o określenie kwalifikacji innych osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Podkreślenia wymaga, że określając kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego, minister właściwy do spraw zdrowia będzie kierował się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom. Z tego względu do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 zostaną uprawnieni wyłącznie przedstawiciele niektórych zawodów medycznych.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.