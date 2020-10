Lekarz odmawia podania szczepionki? Powinno być pisemne uzasadnienie odmowy

Działanie POZ, w którym została wystawiona recepta na szczepionkę, następnie odmówiono realizacji szczepienia z przyczyn bezpieczeństwa, jest działaniem na szkodę finansową pacjenta - zauważa resort zdrowia w odpowiedzi na pytanie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Mec. Krystian Szulc, radca prawny ŚIA zapytał ministerstwo zdrowia czy w przychodni mogą odmówić szczepienia przeciwko grypie szczepionką zakupioną w aptece dlatego, że został przerwany "zimny łańcuch przechowywania"?

"W świetle stanowiska producenta Sanofi pacjent ma prawo do 72 godzin przechowywać w temperaturze pokojowej. Dlaczego w takiej sytuacji pacjent ma podpisywać w przychodni oświadczenie, że będzie szczepiony na własną odpowiedzialność?" - zapytał prawnik.

Jak odpowiada MZ, pacjent ma prawo do samodzielnego nabycia szczepionki w aptece.

"Działanie POZ, w którym została wystawiona recepta na szczepionkę, następnie odmówiono realizacji szczepienia z przyczyn bezpieczeństwa, jest działaniem na szkodę finansową pacjenta, ponieważ miał on możliwość uzyskania ekwiwalentnego świadczenia bezpłatnie – w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Odmowa wystawiania recept na szczepionki również podlega pod ograniczanie świadczeń gwarantowanych" - odpowiada Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ.

"W każdym przypadku kiedy lekarz, który uprzednio wystawił pacjentowi receptę, na podstawie której zakupił on daną szczepionkę, a następnie odmówił jej podania, powinien przedstawić uzasadnienie ww. odmowy wykonania szczepienia – szczególnie, gdy brak podstaw do zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie jej właściwego przechowywania. Bezpieczeństwo wskazanej szczepionki – oprócz oświadczenia pacjenta – może potwierdzać m.in. paragon, na którym widnieje data jej zakupu oraz stan, w jakim została ona dostarczona do danego podmiotu (może on wskazywać na prawidłowość transportowania i przechowywania preparatu bądź dawać podstawy do zgłoszenia wątpliwości wobec zachowania stosownych procedur)" - dodaje.

Ponadto "weryfikacja po stronie lekarza informacji w zakresie np. daty zakupu szczepionki, stanowi dodatkowy poziom zapewnienia, że warunki jej przechowywania przed dostarczeniem przez pacjenta do POZ, były właściwe. Dlatego też lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka została i kiedy zakupiona w aptece".