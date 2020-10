Osoby, które nie mają objawów koronawirusa, z powodu potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stwarzać, powinny pozostać w izolacji do otrzymania wyniku testu. Lekarze POZ mają problem, jaki kod choroby wpisać w rozpoznaniu, stanowiącym podstawę zwolnienia od pracy.

Lekarze obawiają się zaś zakwestionowania zasadności jego wystawienia pacjentom, którzy nie zgłaszają żadnych objawów.

Jest to niekorzystne także dla osób zatrudnionych, które nie otrzymały zwolnienia lekarskiego ani nie zostały skierowane na izolację - nie mogą uzasadnić pracodawcy powodu nieobecności w pracy.

Tym problemem dotyczącym obowiązku izolacji dla osób skąpo objawowych, kierowanych przez lekarzy rodzinnych na badania testowe na obecność wirusa SARS-CoV-2, zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych zakłada, że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby, kieruje osobę do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie, chyba że po dokonaniu oceny stanu klinicznego tej osoby kieruje ją do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, do miejsca izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Problem, o który pyta RPO, dotyczy zaś osób, które nie mają żadnych objawów infekcji, ale z powodu potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego jakie mogą stwarzać, do czasu otrzymania wyniku testu, powinny pozostać w izolacji.

Jak wynika z medialnej wypowiedzi Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie, sytuacja ta dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza po kontakcie z chorym na COVID-19, podejrzewając u siebie zakażenie i są kierowani na test.

Lekarze POZ mają problem, z tym jaki kod choroby wpisać w rozpoznaniu, stanowiącym podstawę wystawienia zwolnienia od pracy. Z uwagi na dużą liczbę takich przypadków w stanie epidemii, obawiają się zaś kontroli, która mogłaby zakwestionować zasadność wystawiania zwolnień lekarskich pacjentom, którzy nie zgłaszają żadnych objawów.

Sytuacja ta jest niekorzystna również dla osób zatrudnionych, które nie otrzymały zwolnienia lekarskiego ani nie zostały skierowane na izolację. W takim przypadku nie mogą formalnie uzasadnić pracodawcy przyczyny absencji w pracy.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o stanowisko w tej sprawie.