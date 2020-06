Leki dla kobiet w ciąży nie będą dostępne od 1 lipca?

Na bezpłatne leki ciężarne będą musiały jeszcze poczekać - podaje portal (Fot. Archiwum)

Od 1 lipca wchodzą w życie zapisy ustawy, które umożliwiają kobietom w ciąży korzystanie z bezpłatnych leków. Jednak dostęp do darmowych preparatów może się opóźnić. Jednym z powodów jest kwestia uregulowania uprawnień pracowników aptek do ingerencji w zapis C.

Pierwsza kwestia dotyczy faktu, że nie ma jeszcze wykazu leków, które dla kobiet ciężarnych będą bezpłatne. Wykaz taki na drodze obwieszczenia ma ogłosić Minister Zdrowia. Rekomendacje w tym zakresie przygotuje dla niego AOTMiT. Jak podaje portal money.pl, o wiele istotniejsze jest jednak to, że Minister Zdrowia ma aż 4 miesiące opublikowanie wspomnianego wykazu leków bezpłatnych w ciąży. Z zapowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego wynika, że resort wykorzysta ten deadline do maksimum. Wykaz pojawi się zatem najprawdopodobniej dopiero w listopadzie. Poza tym w samym rozporządzeniu konieczne jest uregulowanie kwestii uprawnień farmaceutów do ingerencji w zapis “C”. Konkretne chodzi o to, czy pracownik apteki będzie mógł je uzupełnić, jeśli lekarz lub położna wystawiająca receptę, z jakiegoś powodu zapomną o jego wpisaniu. - Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept, celem dodania kodu „C” do obrotu prawnego. Jednocześnie nowelizacja rozstrzygnie czy osoby realizujące receptę zostaną albo nie będą uprawnione do poprawienia/uzupełnienia uprawnienia dodatkowego “C” w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty – odpowiedziała na zapytanie portalu Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z Biura Komunikacji MZ. Więcej: money.pl

