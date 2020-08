Maciej Miłkowski odpowiada w sprawie opieki farmaceutycznej

Do biura poselskiego Władysława Kosiniaka-Kamysza napłynął materiał firmowany przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki, w którym dokonano krytycznej oceny stanu opieki farmaceutycznej w Polsce. Wiceminister Maciej Miłkowski odniósł się do proponowanych przez Stowarzyszenie postulatów.

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz na początku sierpnia skierował do ministra zdrowia interpelację w sprawie opieki farmaceutycznej. Podał, że otrzymał materiał firmowany przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki, w którym dokonano krytycznej oceny stanu opieki farmaceutycznej Polsce. Scharakteryzowano też prawne usytuowanie jednostek farmaceutycznych, by następnie na tej podstawie zaproponować kilku wariantowe modele poprawy sytuacji.

W związku z powyższym poseł zadał pytanie ministrowi zdrowia, czy w resorcie znana jest działalność Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki i czy w ślad za tym ma miejsce jakaś forma współpracy właściwego rzeczowo departamentu MZ z owym Stowarzyszeniem, oraz jaki jest stosunek MZ do ogółu propozycji postulowanych przez Stowarzyszenie zmian i w ślad za tym, które z nich kierownictwo resortu zamierza wdrożyć do realizacji.

Odpowiedzi udzielił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski. Potwierdza, że resort "zdaje sobie sprawę z faktu funkcjonowania tej organizacji w przestrzeni publicznej oraz jest w pełni świadom przedmiotu jej zainteresowań i dążeń."

W kwestii tego, jaki jest stosunek Ministerstwa Zdrowia do propozycji postulowanych przez ww. organizację, a mających odnosić się do problematyki opieki farmaceutycznej, Miłkowski informuje, że "przedmiotowe propozycje nie niosą za sobą wartości dodanej w przedmiocie opieki farmaceutycznej, zawierają szereg hasłowych sformułowań, przy tym na tyle ogólnikowych, że nie pozostawiają pola do szerszej analizy".

- Konkluzje z lektury postulowanych przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki rozwiązań są takie, że opieka farmaceutyczna to koncepcja słuszna, a wdrożona mądrze i rozwijana w sposób racjonalny, może być źródłem korzyści dla systemu opieki zdrowotnej, w tym generować w nim oszczędności, racjonalizować go, a w ostatecznym rozrachunku, być pomocą i ułatwieniem dla pacjentów. Są to kwestie oczywiste, a przedstawiona przez ww. organizację wizja w żadnej mierze nie różni się od szeregu podobnych, nie stanowi żadnego novum, ani nie wnosi nowej perspektywy do dyskusji na temat omawianej opieki - tłumaczy Miłkowski.