Maciej Miłkowski tłumaczy zasadność wprowadzenia zmian do ustawy Pf

Dodany przepis (art. 77a) był elementem nowelizacji procedowanej w 2019 roku, zatem od września ubiegłego roku zainteresowani mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie profilu prowadzonej działalności do nowych rozwiązań - tłumaczy wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Posłanka Magdalena Łośko w interpelacji do Ministra Zdrowia wskazuje, że zmiany w Prawie farmaceutycznym, które weszły od 1 lipca br. mogą utrudnić dostarczanie leków do aptek, gdyż "art. 77a ust. 4 ustawy Pf wprowadza niestosowane nigdy wcześniej reguły funkcjonowania obrotu produktami leczniczymi".

- Większość hurtowni działających w Polsce nie posiada wystarczającej floty transportowej, od lat przyjętą praktyką było korzystanie przez hurtownie farmaceutyczne z usług transportowych firm zewnętrznych. (...) nowy przepis wykluczy możliwość korzystania z tego typu usług i spowoduje, że hurtownie farmaceutyczne dla sprawnego funkcjonowania będą musiały nabyć odpowiednią flotę transportową - podaje.

W ocenie posłanki, opisana sytuacja może grozić destabilizacją systemu dostarczania leków w całej Polsce. Pyta czy Ministerstwo Zdrowia przygotuje odpowiednie rozwiązania legislacyjne w tym zakresie.

Jak przypomina wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, nowelizacja Prawa Farmaceutycznego z 11 września 2019 r. miała na celu określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych, jako konsekwencja implementacji przepisów Unii Europejskiej. Ponadto ustawą nowelizującą wprowadzono m.in. nowy przepis art. 77a, odnoszący się do umów zawieranych pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi a hurtowniami, dotyczących przechowywania lub dostarczania leków w imieniu podmiotu odpowiedzialnego:

"Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej może zawrzeć umowę z podmiotem odpowiedzialnym o przechowywanie lub dostarczanie w imieniu podmiotu odpowiedzialnego produktu leczniczego, co do którego podmiot odpowiedzialny uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Zakres umowy, o której mowa w ust. 1 musi być zgodny z zakresem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wskazywać właściciela produktu leczniczego oraz adres i unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej, o którym mowa w art. 83 ust. 2 pkt. 2, w której przechowywane będą produkty lecznicze objęte umową.