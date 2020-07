Mafia lekowa nie ma już poczucia bezkarności?

W ciągu ostatniego roku prokuratura wszczęła niemal tyle samo postępowań w sprawie wywozu leków, co przez poprzednie cztery lata łącznie. Liczba aktów oskarżenia trafiających do sądów zwiększyła się zaś o 50 procent rok do roku.

To efekt nowelizacji ustawy antywywozowej obowiązującej od czerwca 2019 r. - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Jej głównym elementem było radykalne zaostrzenie kar za wywóz brakujących leków. Obecnie grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.

– Poprawę sytuacji widać nie tylko w statystykach, lecz także na aptecznych półkach – mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.– Jako farmaceuci widzimy, że grupy przestępcze nielegalnie wywożące leki są w odwrocie. Zauważamy to na co dzień, mając dostęp do leków, których do niedawna masowo brakowało – twierdzi.

Dane z prokuratur dowodzą, że śledczy reagują znacznie częściej niż to było wcześniej. Od lipca 2015 r. do 6 czerwca 2019 r. prokuratorzy wszczęli 54 sprawy dotyczące nielegalnego wywozu leków. Od 7 czerwca 2019 r. (czyli w dzień po wejściu w życie nowej ustawy) do 26 czerwca 2020 r. – 56 spraw. To blisko czterokrotny wzrost. Liczba aktów oskarżenia zwiększyła się zaś o połowę, lecz na razie to i tak przypadki dające się policzyć na palcach dwóch rąk.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prokuratorom udało się zakwestionować transakcje o łącznej wartości 180 mln zł, zająć mienie członków tzw. mafii lekowej na ponad 5 mln zł oraz zająć leki przeznaczone do wywozu o wartości 4 mln zł.

– Prowadzone postępowania i akty oskarżenia to jedno. Kluczowe teraz jest, by nie było pobłażania ze strony sądów. Dopiero wyroki skazujące pokażą tym, którzy chcieliby nielegalnie wywozić leki z Polski, że to się nie opłaca – mówi Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

