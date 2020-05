Marek Tomków: przyjęcie UoZ to początek. Potem będziemy stawiać kolejne kroki

Ustawa o Zawiedzie Farmaceuty jest pierwszą ustawą, którą po tarczach antykryzysowych zajmują się posłowie. Najwyższy czas ją przyjąć - uważa Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- Zaledwie w ciągu kilkunastu tygodni dokonała się wielka zmiana sposobu myślenia o zawodzie farmaceuty. Okazuje się, że kilkudziesięciu lekarzy, którzy są posłami w Sejmie, opowiada się za dodatkowymi uprawnieniami farmaceutów. Że ustawę o zawodzie popierają inne środowiska medyczne, z którymi nie zawsze było nam po drodze - mówi w wywiadzie dla portalu aptekarski.com Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Zaznacza, że Ustawa o Zawiedzie Farmaceuty jest pierwszą ustawą, którą po tarczach antykryzysowych zajmują się posłowie (we wtorek, 26 maja, o godzinie 13.00 ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty). - Najwyższy czas ją przyjąć. Jesteśmy jednym środowiskiem medycznym, które nie ma ustawy o zawodzie - wskazuje Marek Tomków.

Zwraca uwagę, że UOZF otwiera drogę do wprowadzenia opieki farmaceutycznej i dodatkowych usług do aptek. - Dodatkowe pieniądze, które popłyną do aptek i farmaceutów, są zaszyte w ustawie. Oczywiście, nie jest tam napisane, ile konkretnie będzie kosztować przegląd lekowy, ocena farmakoterapii czy wystawienie recepty na kontynuację leczenia. Znalazł się jednak w ustawie przepis mówiący, że są to świadczenia zdrowotne. A za świadczenia należy się zapłata ze środków NFZ - tłumaczy.

- Ustawa o zawodzie farmaceuty to początek. Określa, co można zrobić w aptece. Kolejnym krokiem będzie wycena świadczeń zdrowotnych dostępnych w aptekach i wpisanie ich na listę usług opłacanych przez NFZ - mówi wiceszef NRA.

I dodaje: - Oczywiście, nastawiamy się na bardzo ostrą walkę o ostateczny kształt ustawy. To, co trafiło do Komisji Zdrowia, to tylko projekt. Widzieliśmy już losy wielu innych projektów, które zmieniały się czasem radykalnie. Do momentu podpisania ustawy przez prezydenta będziemy walczyli o jej dobry kształt - przekonuje Tomków.

