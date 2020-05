Marek Tomków: ustawa ma realny wpływ na ograniczenie działalności mafii lekowej

Dzięki ustawie "Apteka dla aptekarza" spadła działalność mafii lekowej, która wcześniej tliła się za różnymi podstawionymi spółkami - ocenia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Zgodnie z danymi GIF, od 2016 roku liczba aptek zmniejszyła się o 700, przy czym odnosząc się do Centralnego Rejestru Aptek, 300 z nich ma cofnięte zezwolenia – wskazał Marek Tomków, wiceprezes NRA podczas debaty online „Rynek apteczny po koronawirusie”, organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

Tomków zaznaczył, że „cofnięcie zezwolenia to kara na najcięższe grzechy, które może popełnić apteka.” - Jest to kwestia nielegalnego wywozu leków, handlu pseudoefedryną i wszystkich tych grzechów, które trapiły nasz rynek – podał.

- Zarzucano nam, że „Apteka dla aptekarza” nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się z nielegalnym wywozem leków. Oczywiście, że ma – przede wszystkim dlatego, że te setki aptek, które zostały zamkniete po wejściu w życie „AdA”, nie mogą zostać już odtworzone. Ustawa mówi wprost: jeżeli chcesz otworzyć aptekę, bierzesz to na własny rachunek; nie ma spółek z.o.o., które można sobie odtwarzać bez końca, a była to powszechna praktyka.

- W tej chwili nie ma takiej możliwości – bronią tego kryteria demo-geo zapisane w ustawie, ale też broni fakt, że trzeba się podpisywać pod własnym nazwiskiem. Dzisiaj farmaceuta otwierając własną aptekę odpowiada majątkiem. Jeżeli narobi długów, to będą je spłacały jeszcze jego wnuki. Realne liczby pokazują, że spadła działalność mafii lekowej, która wcześniej tliła się za różnymi podstawionymi spółkami – tłumaczył Marek Tomków.