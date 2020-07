MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

Analizy i wnioski przeprowadzone przez ZAPPA co do wpływów, jakie od sieci aptecznych powinny trafić w minionych latach do budżetu państwa, nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych.

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała interpelację do Ministra Finansów w sprawie podatków płaconych przez sieci aptek. "Od kilku lat pojawia się problem w kwestii niepłacenia podatku dochodowego przez sieci apteczne. Ten problem sygnalizuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelna Izba Aptekarska. Sieci apteczne działające na rynku polskim mimo swych wielomiliardowych obrotów nie odprowadzają podatku dochodowego. Z danych uzyskanych z resortu finansów wynika, że w latach 2015-2019 sieci apteczne uzyskały łączny obrót sięgający 110 miliardów złotych" - informuje posłanka. - Podatek dochodowy od tej kwoty odprowadzony do polskiego fiskusa wyniósł tylko 218,3 mln zł. Straty za lata 2015-2018 sięgają kwoty 771,5 mln zł. Z kolei apteki indywidualne w tym samym czasie uzyskały łączny obrót w wysokości 55 mld zł, z czego do budżetu państwa odprowadziły podatek dochodowy w wysokości 1,49 mld zł. Strata, jaką wygenerowały w latach 2015-2018, sięgnęła 68,2 mln zł - dodaje. "Wszystkie analizy zatem wskazują, że apteki sieciowe zapłaciły ponad 14 razy mniej podatku CIT niż apteki indywidualne. Należy zaznaczyć, że obroty obydwu sieci były na porównywalnym poziomie. Sytuacja, jaka zaistniała, pokazuje, że podmioty sieciowe postępują z ominięciem barier prawnych wprowadzonych w 2017 roku. Upadek polskich aptek to nie tylko szkoda dla pacjentów, ale również strata dla polskiego budżetu. Straty sięgają bardzo wysokich kwot. Z analiz wynika również, że za okres ostatnich 5 lat do budżetu państwa powinno wpłynąć 4,5 mld złotych. Na chwilę obecną wpływ wynosi 1,7 mld złotych, to o 2,8 mld złotych za mało. Apteki sieciowe od kliku lat unikają płacenia podatków, lecz występują o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej" - dodaje. Co na to MF?

"Jeśli chodzi bowiem o dane dotyczące wpływów w latach 2015-2019 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 218,3 mln zł,

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 1,49 mld zł,



