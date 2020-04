MZ: nie dla sprzedaży Rx w punktach aptecznych

Nawet hipotetycznie założywszy, że punkt apteczny mógłby prowadzić obrót lekami na receptę z wyłączeniem substancji psychotropowych i narkotycznych, to i tak wydać taki lek mógłby jedynie farmaceuta, a ci pozostają w punktach aptecznych w znaczącej mniejszości.

Związek Gmin Wiejskich RP wystosował apel do ministra zdrowia o wprowadzenie w trybie pilnym pełnej dostępności lekarstw o kategorii Rx z wyłączeniem substancji psychotropowych i narkotycznych przynajmniej na czas trwania epidemii, w punktach aptecznych.

Resort zdrowia udzielił odpowiedzi:

"Kierownikiem punktu aptecznego może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. Asortyment lekowy dostępny w punktach aptecznych został dostosowany do uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych, gdyż co do zasady czynności fachowe wykonują tam najczęściej technicy farmaceutyczni i ci też technicy pozostają kierownikami tych punktów.

Przypadki, w których kierownikiem apteki jest farmaceuta, należą do mniejszości, dlatego ograniczenia asortymentowe motywowane są w głównej mierze, brakiem nadzoru farmaceuty nad wydawaniem poszczególnych produktów leczniczych w punktach aptecznych.

W punktach aptecznych można nabyć wszystkie leki wydawane bez recepty oraz leki dostępne na receptę, jeśli spełniają kryteria określone we właściwym rozporządzeniu.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. W ten sposób zachowano spójność i nie umożliwiono sprzedaży w punktach aptecznych produktów przez osoby nie posiadające do tego uprawnień ani właściwej wiedzy w zakresie stosowania ww. produktów.

Obrót produktami leczniczymi odbywać się musi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób stosujących te produkty. Gwarancję bezpieczeństwa prawidłowego wydania leku z kolei zapewnia osoba wydająca leki.