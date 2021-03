MZ ponownie otwiera drzwi do wywozu leków? To nie jest wpadka - to kompromitacja. Mafia lekowa to lubi

Wiele widziałem przez lata, ale takiej kompromitacji się nie spodziewałem. Największy gniot od lat - tak Michał Byliniak, wiceprezes NRA, komentuje projekt rozporządzenia ws. podmiotów uprawnionych do zakupu leków w hurtowniach.

Resort zdrowia proponuje, by DPS będą mogły zapatrywać się w leki w hurtowniach farmaceutycznych

Propozycja przepisów jest kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno rząd walczył z nielegalnym wywozem leków

Najnowsza propozycja MZ dąży do ominięcia penalizacji wywozu - ocenia farmaceuta





Minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

W ocenie projektodawcy jest uzasadnione i konieczne, aby podmiotom takim jak np. izby wytrzeźwień, które muszą stosować produkty lecznicze, zapewnić wprost możliwość zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych.

Detal w aptece, hurt w hurtowni

Podobna sytuacja jest np. w przypadku domów pomocy społecznej (DPS), których działalność w sposób oczywisty i naturalny wymaga stosowania u osób pozostających pod opieką tych placówek stosowania produktów leczniczych, a tym samym – co oczywiste – musi zostać im wprost umożliwione zaopatrywanie się bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie leków nierefundowanych, w odniesieniu do których nie jest wymagana recepta wystawiana na pacjenta – pensjonariusza DPS, aby lek mógł zostać zakupiony po niższej cenie uwzględniającej refundację).

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma w założeniu pozwolić ograniczyć liczby wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

Apteki te są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych, w sposób ewidentnie sprzeczny z ideą instytucji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ww. ustawy.

Największy gniot od lat

Propozycja przepisów jest kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno rząd walczył z nielegalnym wywozem leków, który odbywał się poprzez powstające tylko w tym celu NZOZ-y lub wystawiane zapotrzebowania na duże ilości leków.

Projekt rozporządzenia spotkał się w krytyką farmaceutów. Oto kilka komentarzy z Twittera:

Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Ktoś kto tworzył te przepisy zignorował rozporządzenie KE w sprawie serializacji, doświadczenia z wywozu leków, raporty o braku rentowności aptek. Wiele widziałem przez lata, ale takiej kompromitacji się nie spodziewałem.

Czekam także na równoległą nowelę PF wprowadzającą nadzór inspekcji nad działalnościami leczniczymi i kary w zakresie serializacji i wywozu. Jak widać za szczelny system mamy i brakuje nam wywozu i fałszowania leków. To nie jest wpadka - to kompromitacja. Największy gniot od lat.

Wieloletnie łatanie PF, setki spraw prowadzonych przez inspekcje i prokuratury w celu wyeliminowania procederu wywozu i osób go tworzących trafi do kosza jednym ruchem. Coś nieprawdopodobnego...

Ukłon w stronę mafii lekowej?

Farmaceuta: Piotr Siciarski: Kompromitacja to dobre słowo, ba - określenie tego, co się zbliża. Mam nadzieję, że Pan Minister Niedzielski znajdzie winnych i da jeszcze radę odkręcić tę katastrofę.

Farmaceuta Łukasz Waligórski, red. nacz. mgr.farm: Był odwrócony łańcuch dystrybucji leków, a teraz będzie skrócony łańcuch dystrybucji leków. Mafia lekowa to lubi.

Seb Struzkiewicz: Niedzielski ma tyle wspólnego z zdrowiem, że pracował w NFZ w kontrolingu, może on jest dobrym ekonomistą i zna się na kontrolingu, ale całkowicie nie ogarnia specyfiki ministerstwa którym zarządza, to jest podróż od problemu do problemu - w 6 mc nie było jednej dobrej decyzji.

Farmaceuta Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA: Widzę, że najnowsza propozycja MZ dąży do ominięcia penalizacji wywozu. Mafia zaraz otworzy polikliniki po szopach i wywóz wróci na stare tory i w te same ręce.

Farmaceutka Karolina WP: umówmy się, sposób nowotworzenia przepisów przez MZ jest na stałym, zaskakującym poziomie. To jakiś nowy trend administracyjny, tworzenie potworków, które utrudniają wszystkim życie i heroiczna obrona powstałego tworu.

Paweł Jagiełło: kiedyś napisałem, że gdzie lek tam powinien być Farmaceuta. Niech kupują DPS w hurtowniach, ale przez Dział Farmacji z kierownikiem pomieszczeniami oprogramowaniem, zsmopl, kovalem itd. Zaraz się im odechce...

Anonim: Kto by to kontrolował? GIF? Inspektor pogrozi ręką statkowi albo pocałuje klamkę DPS-u otwartego na tydzień tylko dla wywozu. Mieliśmy już NZOZ-y bez pacjentów.