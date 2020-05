MZ: substancje silnie działające i technicy. Nie ma zmian w podejściu

Niezrozumiałe jest twierdzenie Pana Posła, że upadł czołowy argument, że technik farmaceutyczny nie może wydawać substancji bardzo silnie działających. W dalszym ciągu obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Pf - ocenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Czy i kiedy zechce rozszerzyć asortyment punktów aptecznych, w sytuacji gdy czołowy argument, że technik farmaceutyczny nie może wydawać substancji bardzo silnie działających, upadł? Kiedy Ministerstwo Zdrowia pochyli się nad racjonalną zmianą nieracjonalnych w bieżącym stanie rzeczy zapisów rozporządzeń? - zapytał ministra zdrowia poseł Paweł Szramka.

Odpowiadający na pytanie wiceminister Maciej Miłkowski, wyraził zdziwienie takim ujęciem tematu:

Niezrozumiałe jest twierdzenie Pana Posła, że upadł czołowy argument, że technik farmaceutyczny nie może wydawać substancji bardzo silnie działających. W dalszym ciągu obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne (art. 65).

Powyższa ustawa określa zadania technika farmaceutycznego. W jej art. 91 ust. 1 pkt 1 zapisano, że „technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Faktem jest, że wykaz środków bardzo silnie działających nie jest obecnie określony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, jednak jest stale obecny w dokumencie źródłowym, jakim jest Farmakopea Polska.

Niezmieniony zapis art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący miejsca zamieszczenia wykazu, nie wpływa na zmianę właściwości produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające z grupy A (venena – trucizny). Wąski indeksu terapeutycznego (mała różnica pomiędzy dawką terapeutyczną a dawką śmiertelną) również pozostaje niezmienny.

Ta szczególna cecha trucizn obliguje osoby, które mają z nią styczność, do zachowania szczególnej ostrożności zarówno pod kątem właściwego dawkowania, sposobu podawania, łączenia z innymi lekami, suplementami diety czy wyrobami medycznymi oraz do udzielenia właściwej i pełnej informacji pacjentowi.

Dlatego też, mając na uwadze specyfikę substancji, z jaką mamy do czynienia, uprawnionym do dyspensowania leku zawierającego substancję bardzo silnie działającą, może być wyłącznie wykwalifikowany farmaceuta z prawem wykonywania zawodu, gdyż w ocenie Ministra Zdrowia, a także z punktu widzenia realizowanej przez niego polityki zdrowotnej nastawionej na bezpieczeństwo pacjentów, tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania takimi substancjami.