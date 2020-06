MZ: zdanie FEW oznacza spełnienie wymogów do pracy w zawodzie

Obawy dotyczące braku spełniania standardów dla zawodu farmaceuty obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez osoby spoza Unii Europejskiej, które pomyślnie zdadzą FEW, nie mają podstaw - uważa MZ.

Do resortu zdrowia wpłynęły petycje w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.

"Naszym zdaniem, wprowadzenie FEW odbije się negatywnie na pacjentach, gdyż będą obsługiwani przez osoby o niższych kwalifikacjach. Sprowadzenie farmaceutów spoza UE, gdzie standardy są często niższe, istnieje możliwość studiowania farmacji weekendowo, a metody leczenia mogą być nieeuropejskie, może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentów" - napisali autorzy petycji.

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia informuje, że przepis art. 6 projektu ustawy o zawodzie farmaceuty reguluje procedurę uznawania kwalifikacji farmaceuty uzyskanych w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej w drodze FEW.

Dotychczas istniejąca, długotrwała procedura nostryfikacji dyplomów wydanych w krajach spoza Unii Europejskiej spowodowała konieczność znalezienia innej ścieżki na uznanie farmaceutom kwalifikacji zawodowych wyłącznie do celów zawodowych. Z uwagi na powyższe opracowano nową procedurę (egzamin centralny), która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia – zgodnie z dyrektywą 2005/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych wobec osób, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską.

Egzamin ten będzie jednym z wymagań wobec osób, które będą się ubiegały o prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będzie on zastępował postępowania nostryfikacyjnego prowadzonego na uczelni, będzie zatem uznaniem kwalifikacji do celów zawodowych, a nie uznaniem wykształcenia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do celów akademickich i naukowych.