Na pomiar alkomatem do apteki?

W stolicy każdej gminy apteka czynna 7/24, a w niej darmowy ciśnieniomierz, pulsoksymetr, urządzenie do badania wzroku i alkomat - zaproponowała resortowi zdrowia obywatelka.

Do ministra zdrowia trafiła petycja, której autorka "postuluje i domaga się" wprowadzenia kilku "zmian ukierunkowanych na wzmocnienie roli działań profilaktycznych".

Pierwszy postulat brzmi:

"Każdy ośrodek zdrowia na terenie gminy wyposażony jest w darmowy ciśnieniomierz (automat) do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, temperatury, gazometrii przedskórnej, parametrów krytycznych, urządzenie do badania wzroku, pikflometr, pulsoksymetr HSR, urządzenie do badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz alkomat".

Po drugie domaga się takiego rozwiązania:

"każdy punkt apteczny oraz apteka na terenie gminy wyposażony jest w darmowy ciśnieniomierz (automat) do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, temperatury, gazometrii przedskórnej, parametrów krytycznych, urządzenie do badania wzroku, pikflometr, pulsoksymetr HSR, urządzenie do badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz alkomat".

Całodobowy dyżur apteki

Kolejny punkt żądania: "w stolicy gminy winna być otwarta apteka codziennie oraz pełnić dyżur całodobowy od poniedziałku do niedzieli w szczególności w pobliżu ośrodka zdrowia / poradni / przychodni".

Punkt 4:

"ośrodek zdrowia winien mieć swój zespół wyjazdowy transportu sanitarnego celem pacjenta szpitala do szpitala, badania jako pojazd służbowy, prywatny".

Ostatni, 5 punkt:

"w ośrodku zdrowia winny być pełnione dyżury całodobowe (jeden lekarz) i jedna pielęgniarka oraz lekarz prowadzący lub pielęgniarka środowiskowa winna pełnić dyżury całodobowe celem udzielenia porady w przypadku gdy ośrodek zdrowia jest nieczynny celem wykonania wizyty domowej w trybie pilnym lub udzielenia porady co do wizyty na SOR lub NOL lub wezwania ZRM celem zapobiegania przeciążenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. celem większej profilaktyki zdrowotnej".

Każdy może napisać petycję

Te działania - w opinii inicjatorki społecznej - mają na celu większej profilaktyki zdrowotnej.

Resort zdrowia nie udzielił jeszcze odpowiedzi na petycję.

Petycja to prośba lub żądanie skierowane do organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć m.in.: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.