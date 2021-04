Nielegalny wywóz leków: czekamy na pierwsze wyroki

Były nowelizacje przepisów prawnych, które miały zapobiegać wywozowi leków. Proceder nie został całkowicie wyeliminowany, ale bardzo go ograniczył - mówi Łukasz Szmulski.

28 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Lekowej.

Spotkanie poświęcono walce z odwróconym łańcuchem dystrybucji leków i podsumowaniu działań organów państwa w zakresie zwalczania tzw. mafii lekowej.

Trzy duże zmiany przepisów

Sposoby walki z wywozem leków przedstawił m.in. Łukasz Szmulski, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji resortu zdrowia.

- Były nowelizacje przepisów prawnych, które miały zapobiegać wywozowi leków. Proceder nie został całkowicie wyeliminowany, ale bardzo go ograniczył - mówił dyrektor.

Dyrektor wspomniał o trzech dużych nowelizacjach. Pierwsza dotyczyła zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Opracowanie przepisów było prowadzone przy współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Izbą Skarbową.

Druga dotyczyła nowelizacji w 2018 roku, która wprowadziła zakaz łączenia działalności leczniczej z dystrybucją leków.

Sankcje karne za wywóz

I wreszcie nowelizacja z 2019 roku w zakresie walki z mafią lekową. - Sankcje administracyjne były nieskuteczne, dlatego wprowadzono sankcje karne. Chodziło o rozbicie grup przestępczych, które zajmowały się tym procederem - mówił Łukasz Szmulski.

Jak przyznał, teraz są sygnały z firm farmaceutycznych, że zauważają pozytywne zmiany. Wcześniej serie leków wprowadzane na polski rynek były odnajdowane w innych krajach Europy. Teraz się to prawie skończyło.

- Czekamy na pierwsze wyroki, by zobaczyć czy przepisy spełniają swoją rolę. Z różnych stron otrzymujemy sygnały, że proceder został ukrócony i na tę chwilę wydaje się, że przepisy spełniają swój cel.

Przyczyny obiektywne braku leków

Dyrektor przypomniał, że braki leków nie są efektem jedynie ich wywozu: - Brak leków wynika z różnych czynników.

Często są to czynniki biznesowe, będące po stronie producenta. Czasem są to problemy techniczne w fabrykach, przestoje na liniach produkcyjnych lub problemy z dostępem do substancji czynnych.

- Odwrócony łańcuch dystrybucji to była jedna z przyczyn braku leków. Teraz są to raczej przyczyny obiektywne i biznesowe.