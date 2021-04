Nowy tryb opiniowania kierowników aptek

Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza zmiany w zakresie opiniowania kierownika apteki. Wchodzą w życie 16 kwietnia br.

16 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97). W ustawie dokonano między innymi zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie opiniowania kierownika apteki (art. 88 ust. 2 oraz ust. 2 b – h prawa farmaceutycznego).

Warunki akceptacji kierownika apteki

W związku z tym, od 16 kwietnia 2021 r. w trybie normalnym zmiana kierownika apteki będzie wymagała zgłoszenia do WIF z wyprzedzeniem 30 dni przed faktyczną zmianą, wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmiana jest spowodowana przyczynami niezależnymi od apteki, wtedy kierownik obejmuje funkcję niezwłocznie - informuje Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Wnioski o zmianę kierownika należy składać do WIF, który z urzędu zwróci się do OIA o opinię dotyczącą spełnienia warunków dopełnienia funkcji kierownika apteki. Jednocześnie do izby należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wydania rękojmi należytego prowadzenia apteki dostępny na stronie izb.

Uwaga: warunkiem akceptacji kandydata na kierownika apteki jest też realizacja obowiązku kształcenia ustawicznego i wypełniania obowiązków wobec samorządu aptekarskiego (np. opłata składek członkowskich).

Wniosek może być załatwiony milcząco

WIF może załatwić wniosek milcząco, na wniesienie sprzeciwu WIF ma 30 dni.

Opiniowanie kandydata na kierownika nowo powstającej apteki odbywa się w taki sam sposób.

Powyższe będzie wymagało zmiany postępowania zarówno ze strony kandydatów na kierownika, jak też inspekcji farmaceutycznej.

Po uzyskaniu informacji od WIF w tej sprawie zamieścimy uzupełnienie w tym zakresie.

W zakresie procedowania przez samorząd nastąpią tylko niewielkie zmiany w stosunku do dotychczasowej praktyki.