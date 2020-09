NRA: gdyby usunąć ten artykuł, PIF zostanie pozbawiona instrumentu nadzoru nad rynkiem

Gdybyśmy usunęli art. 37ap, to usuniemy podstawę prawną do cofania zezwoleń w przypadkach, gdy przedsiębiorcy w sposób często nagminny łamią podstawowe warunki tego rodzaju działalności gospodarczej - ocenia przedstawicielka GIF. Trzeba byłoby umorzyć postępowania dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji.

24 września br. posłowie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty ponownie zajęli się przepisami projektu ustawy. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 września. Rozpatrzono wtedy 82 artykuły projektu.

Zaraz na początku dzisiejszego posiedzenia, odbyła się dyskusja nad poprawką zgłoszoną przez posła Jakuba Kuleszę: - Chodzi o usunięcie przepisu generalnego powielającego inne szczegółowe przepisy dotyczące cofania zezwoleń na podstawie Pf - uzasadniał poseł.

Spór o artykuł 37ap

Za taką zmianą opowiedział się reprezentant Pracodawców RP, mecenas Marcin Tomasik: - Chodzi o art. 37 ap ust. 1 pkt 2, który brzmi: "organ zezwalający może cofnąć zezwolenie w przypadkach określonych przepisami ustawy". Jeśli mamy konkretne przepisy, które stwierdzają, że jest podstawa do cofnięcia zezwolenia, to po co w ustawie jeszcze dodatkowo ogólny zapis, który stanowi, że właśnie to jest możliwe? - pytał prawnik.

- Z punktu widzenia praktycznego zauważamy często niepokojącą tendencję do próby rozszerzania przepisów zakazowych i w sytuacjach, gdy brak jest podstaw do zastosowania konkretnego przepisu ustawy celem cofnięcia zezwolenia, sięga się po zupełnie ogólny przepis 37 ap - dodał.

Zareagował na to Marek Tomków, wiceprezes NRA: - Ta wrzutka miałaby zwolnić z odpowiedzialności za wieloletnie łamanie przepisów przez niektóre podmioty. Oczywiście argument, że przepis ten dotyczy wszelkich elementów niezbędnych do uzyskania zezwolenia, gdyby dzisiaj został wykreślony - to oznaczałoby, że na drugi dzień po uzyskaniu zezwolenia apteka już nie potrzebuje lokalu, bo nie ma przepisu, który mówi że się cofa zezwolenie za brak lokalu.