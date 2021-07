Od 1 lipca realizacja recept po nowemu. Ale brak logiki w pewnych kwestiach pozostaje

Wyjątkowo trudny materiał do przygotowania. Cały czas trudno jest mi pogodzić się z faktem, że opisywałam, jak poruszać się w absurdalnych wytycznych, niejasnym prawie - pisze farmaceutka Agnieszka Anczykowska.

- O wydaniu leków z aptek w aspekcie dawkowania decyduje zlepek znaków, proszę przypadkiem nie szukać logiki - dodaje farmaceutka w przygotowanym dla "Magazynu Aptekarskiego" małym kompendium dawkowania.

To, że problem jest, świadczą wpisy farmaceutów na Twitterze:

"Bareja się w grobie przewraca"

"Mój telefon jest zawalony pytaniami na gr kierowników SIA o dawkowania. Jedna osoba przytomnie zapytała czy TWÓRCY tego bałaganu w e-zdrowie i MZ nie mogliby SAMI zapłacić w razie zakwestionowania refundacji".

Zmiany sposobu zapisu dawkowania

Recepty wystawione po 1 lipca 2021 r. apteki realizują już tylko według wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r.

W przypadku leków ordynowanych i realizowanych z refundacją pożegnaliśmy stare wzory recept, uporządkowano zapisy dotyczące dodatkowych uprawnień pacjenta, ale najwięcej emocji sprawiły zmiany sposobu zapisu dawkowania. Czy słusznie? Jak podejść do tematu, by nie zwariować, a jednocześnie realizować recepty zgodnie z prawem? Przy jakich zapisach najczęściej pojawiają się wątpliwości?

- Zawsze zapis sposobu dawkowania podlega ocenie osoby realizującej receptę. Uważam, że w sytuacjach wątpliwych należy zwrócić się z zapytaniem przede wszystkim do kierownika apteki – to on będzie odpowiadać w razie kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów WIF czy NFZ. Decyzje należy podejmować na podstawie prawa, praktyki, własnej oceny sytuacji - uważa autorka opracowania.

Sprawdzić dawkowanie pod kątem dwóch zmiennych

- Przede wszystkim od 1 lipca określamy, czy w zapisie dawkowania wyróżnimy częstotliwość oraz ilość stosowanych jednostek. Czegoś ewidentnie brakuje?

W większości przypadków możemy skorzystać z prawa do realizacji 2 najmniejszych opakowań. Jakie zapisy uznawane są za prawidłowe?

- Należy pamiętać, że nie ma zamkniętego katalogu dawkowania. Uważam, że jeżeli zapis lekarza ma sens terapeutyczny, jest zrozumiały dla pacjenta, da się obliczyć czas terapii – powinniśmy realizować receptę bez doszukiwania się przeszkód - podpowiada farmaceutka.

Częstotliwość może być przedstawiona np. jako: 1x (domyślnie dziennie), 1xdz, co 3 dni, raz w tygodniu, codziennie, rano. Ilość stosowanych jednostek: 1 (brak wymogu podawania nazwy jednostki), 1 tabl. (lub 1 kropla, 1 wziew, 1 amp-strzyk,), 1 szt. Często podawany jest również schemat dawkowania, który łączy obie informacje: np. 1-0-1, 0 j – 0 j – 14 j. Nieprecyzyjny zapis to np. wiadomo, doraźnie, wg schematu lub gdy brakuje jednej z dwóch wymaganych prawem wartości.

