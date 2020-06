Odwrócony łańcuch dystrybucji: są kolejne zatrzymania

Policjanci z Radomia pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie doprowadzili do zatrzymania i przedstawienia zarzutów kolejnym pięciu osobom z województwa mazowieckiego i lubelskiego w sprawie nielegalnego skupowania i dystrybucji leków.

Policjanci od wielu miesięcy prowadzą czynności dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji leków na bardzo dużą skalę.

Śledczy wspierani przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na terenie kraju przeszukali do tej pory m.in. 200 aptek oraz zatrzymali łącznie 16 osób, które skupowały, na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowań, leki na terenie całego kraju, z przeznaczeniem do wywozu poza granice Polski. Dotyczyło to m.in. leków onkologicznych, przeciwzakrzepowych i kardiologicznych, w tym leków znajdujących się w wykazie Ministerstwa Zdrowia, jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce.

Następnie leki te sprzedawane były do polskich hurtowni farmaceutycznych z przeznaczeniem na eksport lub bezpośrednio do hurtowni zagranicznych - z zyskiem mogącym sięgać nawet 100 procent ceny zakupu w aptece.

Jak ustalili śledczy, grupa, by pozyskać duże ilości leków trudno dostępnych, na których jest największy zysk współpracowała z dużą ilością aptek, które były rozmieszczone na terenie całej Polski.

Przestępcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a policjanci i prokuratorzy już planują dalsze zatrzymania w sprawie.

Więcej: mazowiecka.policja.gov.pl