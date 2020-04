Opolskie: Sterydy znalezione w przesyłce pocztowej

Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli przesyłki zawierające sterydy anaboliczne. Czarnorynkowa wartość środków to 9 tys. zł - poinformował urząd w informacji.

6 kwietnia funkcjonariusze KAS w wyniku czynności kontrolnych w placówce pocztowej ujawnili 18 przesyłek zawierających sterydy anaboliczne.

Ujawniona zawartość budziła uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia.

Wartość czarnorynkowa przesyłek to 9 tysięcy złotych.



Funkcjonariusze KAS przekazali zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa właściwej jednostce Policji. Za nielegalne wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: www.opolskie.kas.gov.pl