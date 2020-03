Ośrodek oferował szybki test na COVID-19. Sprawą zajmuje się policja

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wszczęła postępowanie w sprawie ośrodka naturoterapii, który miał przeprowadzać szybkie testy na koronawirusa. - Test, który trwa 10 sekund i polega na założeniu słuchawek. To jest oszustwo szyte grubymi nićmi – uważa dr Paweł Grzesiowski.

Reporterzy Uwagi TVN otrzymali informację od widzów, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można zrobić szybki test na koronawirusa i to bez analiz laboratoryjnych.

Okazało się, że błyskawiczne testy wykonywane są w lokalnym ośrodku naturoterapii. Reporter Uwagi umówił się na wizytę.

– Zakłada się słuchawki. Zajmuje to parę sekund – wyjaśnia mężczyzna, który robi badanie, po czym przeprowadza krótki wywiad: Czy był pan za granicą? Czy kicha pan? Ma gorączkę?

- Koronawirusy są znane w świecie od 60 lat. I my całą tę grupę… To jest, proszę pana, fizyka kwantowa, bardzo dobry sprzęt. Jakby w panu był COVID, to musi wyskoczyć. Wtedy wynik będzie pozytywny – stwierdza mężczyzna.

- A wcześniej komuś wyszedł wynik pozytywny? - pyta reporter.

- Proszę pana, nikt do nas nie przyszedł z koronawirusem. Badamy krwinki. Wirus atakuje czerwone ciałka – zdradza mężczyzna.

W końcu reporter zakłada słuchawki na uszy i po około 10 sekundach, słyszy, że to już koniec testu. Po kilkunastu minutach dostaje diagnozę: - Wynik jest zdecydowanie negatywny. Ani śladu choroby wirusowej koronawirusa. Pan ma lepszy wynik niż my. Daję głowę, że nic panu nie jest. I jeszcze powiem po cichu: pan nie zachoruje – zdradza właściciel ośrodka.

- Na oko widać, że to jest oszustwo. Test, który trwa 10 sekund i polega na założeniu słuchawek… nie ma badania krwi, czy wydzieliny z nosa lub wymazu z gardła, więc jest to oszustwo szyte grubymi nićmi – przekonuje poproszony o opinię dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń.

Sprawą zajmuje się już policja.

- W porozumieniu z prokuratorem wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze w kierunku oszustwa. Takie testy wykonują wyłącznie państwowe inspekcje sanitarne – podkreśla mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Prezes URPL w piątek, 27 marca, na Twitterze przestrzegł przed nieuczciwymi osobami oferującymi „szybkie testy do samodzielnego stosowania”. Podkreślił, że do Urzędu wpłynęło 56 powiadomień i zgłoszeń testów do wykrywania SARSCoV2. Wszystkie powiadomienia i zgłoszenia testów do wykrywania koronawirus dotyczą testów laboratoryjnych.

