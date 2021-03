PES: lekarze wyrazili oburzenie, minister zmienił decyzję

PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej.

W nawiązaniu do apeli kierowanych do Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w sesji wiosennej 2021 roku, resort zdrowia dokonał zmian.

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej.

Głos konsultantów

Jak dodaje w komunikacie minister, wziął pod uwagę stanowiska konsultantów krajowych (w szczególności prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz), dotyczących możliwości przeprowadzenia PES w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w obydwu formach egzaminu.

Uwzględnił także wysoki stopień wyszczepienia lekarzy i lekarzy dentystów oraz brak prawnej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu w jednej z form.

Reakcja NRL

16 marca minister zdrowia ogłosił, że odwołuje - ze względu na stan epidemii - wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalizacyjny nie rozpocznie się do 19 marca włącznie. PES miały być wznowione 17 maja.

Jak informowaliśmy 17 marca rano, Naczelna Rada Lekarska ostro zareagowała na tę informację. Określiła ją jako skandaliczną.

"W opinii samorządu lekarskiego jest to zupełnie niezrozumiała decyzja. W zeszłym roku w sesji wiosennej i jesiennej lekarze i lekarze dentyści, którzy zdali PES w formie testu zostali zwolnieni z części ustnej ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną w kraju i braki kadrowe. W chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której przekłada się egzamin na maj. Czy w maju skończy się pandemia w Polsce? Czy wszyscy nasi obywatele będą już zaszczepieni? Skąd pomysł, że lekarze, którzy mają do zdania kolejny etap (ustny) najważniejszego egzaminu w swoim życiu zrezygnują z przygotowywania się do niego?" - ocenia NRL.