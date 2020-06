Piotr Sędłak: apteka ma obowiązek chronić wrażliwe dane pacjentów

Prywatność pacjentów powinna być w aptekach bezwzględnie chroniona. Łaknienie zysków przez ich właścicieli nie jest i nie może być podstawą do czynienia na tym polu jakichkolwiek wyłomów, wyjątków, sytuacji szczególnych - uważa radca prawny, Piotr Sędłak.





Apteka m.in. dlatego nazywana jest placówką ochrony zdrowia publicznego, gdyż pacjenci korzystający z jej usług mają prawo oczekiwać, że nie zostaną w niej potraktowani jako zwykli klienci. Zwłaszcza, że nierzadko powierzają jej personelowi informacje bardzo głęboko zakorzenione w ich sferze prywatności.

Tajemnica zawodowa

W związku z tym zasadne jest z ich przeświadczenie, że nie zostaną one nikomu innemu wyjawione. Trochę tak, jak w kancelarii, czy gabinecie lekarskim; raca prawny, adwokat, czy lekarz jest związany tajemnicą zawodową. Nie po to, aby zaspokoić swoją ciekawość, tylko po to, by poznać problem klienta/pacjenta i znaleźć najdogodniejsze jego rozwiązanie. Właśnie dlatego (i nie przez przypadek) farmaceuta związany jest tajemnicą zawodową (podobnie jak ww. zawody).

Problem zaczyna się wówczas, gdy intymne wręcz informacje o pacjencie są wyprowadzane poza aptekę; albo, gdy najwięcej w niej do powiedzenia ma ktoś, kto tajemnicą zawodową związany nie jest. Teoretycznie przepisy nie pozwalają aptece przekazywać informacji ujawniających dane pacjenta lub lekarza innym instytucjom, niż: Inspekcja Farmaceutyczna, NFZ oraz System Informacji Medycznej (art. 103 ust. 2 pkt 4a p.f.).

Za naruszenie tego zakazu podmiot ją prowadzący musi liczyć się z możliwością utraty zezwolenia na prowadzenie apteki, czyli sankcją poważnego rodzaju. Podobnie, na karę dyscyplinarną narażony jest farmaceuta naruszający tajemnicę zawodową (art. 21 pkt 2 w zw. z art. 45 ustawy o izbach aptekarskich).

Ewentualne sankcje dotyczą tylko farmaceutów

Ujawniony ostatnio przykład jednej z sieci aptek – polegający na udostępnianiu przez powiązane z nią apteki podmiotowi trzeciemu (również związanemu z tą siecią) danych pacjentów, którym wystawiono receptę elektroniczną – może szokować. Powinien być on jednak asumptem do szerszej dyskusji o kształcie rynku obrotu produktami leczniczymi. Bo pytań, jakie się zarysowują, jest naprawdę wiele.