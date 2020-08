Polska podzielona na strefy: jakie obostrzenia epidemiczne w nich obowiązują?

Projekt rozporządzenia w konsultacjach. Dzieli Polskę na strefy epidemiczne (fot. archiwum)

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uwagi można zgłaszać do 7 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.

Najistotniejszą zmianą przewidzianą w projekcie jest wyodrębnienie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 stref: czerwonej i żółtej. Są to strefy inne niż np. strefa zero. Stefa czerwona (gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynosił powyżej 12) obejmuje powiaty: pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim, ostrzeszowski w województwie wielkopolskim, nowosądecki i Nowy Sącz w województwie małopolskim oraz wieluński w województwie łódzkim. Stefa żółta (gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi ECDC wynosił od 6 do 12) obejmuje powiaty: cieszyński, Jastrzębie-Zdrój i Żory w województwie śląskim, jarosławski, Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim, kępiński w województwie wielkopolskim, oświęcimski w województwie małopolskim, pińczowski w województwie świętokrzyskim oraz wieruszowski w województwie łódzkim). Na tym obszarze istnieje większe ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niż na obszarze reszty kraju. W związku z tym na obszarze ww. stref będą obowiązywały, poza ograniczeniami przewidzianymi dla całości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze kraju. W strefie czerwonej

- będzie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej - w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50% liczby miejsc – udział publiczności będzie zakazany; - będzie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych

Retransmisja sesji: Roboty medyczne

DO POBRANIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus