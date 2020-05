Poselski projekt: obowiązkowe testy pracowników aptek

5 maja do konsultacji został skierowany poselski projekt ustawy dotyczący obowiązkowego wykonywania raz w tygodniu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ma pomóc w przeciwdziałaniu rozprzestrzenia się wirusa także wśród pracowników aptek i punktów aptecznych.

28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy dotyczący obowiązkowego wykonywania raz w tygodniu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. 5 maja został skierowany do konsultacji publicznych, m.in. do NRA.

Dotyczy wprowadzenia obowiązku wykonywania raz w tygodniu testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 u osób zatrudnionych w podmiotach medycznych, wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, osób zatrudnionych w domach opieki społecznej, osób zatrudnionych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Badania mają być finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

Mają odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W uzasadnieniu posłowie informują, iż testy na obecność wirusa Sars-Cov-2 u wymienionych grup osób muszą być wykonywane raz w tygodniu.

"Wejście w życie tego obowiązku może odegrać kluczową role w wykrywaniu osób zakażonych wirusem SARS -CoV-2 i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się tego wirusa. Najbardziej narażeni na zakażenie wirusem są osoby zatrudnione z podmiotach leczniczych medyczni, którzy wykonując obowiązki służbowe mają stały kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub osobami chorymi na Covid 19" - napisano.

