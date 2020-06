Powołanie zarządcy sukcesyjnego pozwala na kontynuowanie działalności po śmierci farmaceuty

Brak uregulowania kwestii kontynuowania prowadzenia apteki w razie niespodziewanej śmierci może przysporzyć wiele problemów bliskim, którzy potencjalnie mogą stać się spadkobiercami - wskazuje Magdalena Tamborska, radca prawny WOIA.

- Prowadzenie apteki nie stanowi „zwyczajnej” formy prowadzenia działalności gospodarczej, ale jest obostrzone wieloma ograniczeniami, zarówno podmiotowymi, które regulują, kto może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki, jak i ograniczeniami przedmiotowymi, określającymi, jakie towary i usługi można nabyć w aptece. Wskazać należy na dodatkowe ograniczenie, które sprowadza się do tego, że po wielu latach prowadzenia działalności gospodarczej właściciel apteki może podjąć decyzję o odpłatnym lub nieodpłatnym zbyciu apteki (przedsiębiorstwa) za życia, ale koniecznym jest spełnienie ustawowych przesłanek dla realizacji takiej czynności prawnej - tłumaczy Magdalena Tamborska, radca prawny Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Jak zaznacza, czynność taka w formie sprzedaży czy też darowizny prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa wraz z przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie apteki musiałaby oczywiście być dokonana na rzecz podmiotu, który sam posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Wśród wymagań jest wymóg podstawowy, aby przejmującym był farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu bądź spółka osobowa (spółka jawna lub spółka partnerska), której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie apteki i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Jak wskazuje radca, pojawia się jednak zagadnienie, co w przypadku, gdy właściciel apteki nie ma osoby, której mógłby przekazać prowadzoną aptekę za życia lub też uważa, że zagadnienie to nie jest dla niego aż tak istotne, by się nim zajmować.

- Nie trzeba przekonywać, że brak uregulowania kwestii kontynuowania prowadzenia apteki w razie niespodziewanej śmierci może przysporzyć wiele problemów bliskim, którzy potencjalnie mogą stać się spadkobiercami. Należy pamiętać, iż w chwili śmierci przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego firma podlega wykreśleniu z tego rejestru - przypomina.