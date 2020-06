Profilowanie: dane pacjentów apteki i tak już posiadają?

Trzeba bardzo uważać na swoje dane i na to, komu się je przekazuje – uważa Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia w kontekście informacji o zamiarze profilowania swoich pacjentów przez jedną z sieci. Uwagę farmaceutów przykuło jednak zdanie wiceministra, który stwierdził, iż podobny zakres danych apteka miała przed e-receptą z danych refundacyjnych.

„Clickbaitowy tytuł, ale artykuł warto przeczytać. Tak samo, jak politykę prywatności apki przed przekazaniem danych o naszym zdrowiu. P.S. Dane w systemie są bezpieczne, a podobny zakres danych apteka miała przed e-receptą z danych refundacyjnych” – skomentował artykuł „Dziennika Gazety Prawnej” Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Jak podaje gazeta we wtorkowym artykule (23 czerwca), jedna z największych sieci aptecznych zaczęła masowo profilować pacjentów. Zbierane dane medyczne przekazuje zaś Microsoftowi i Amazonowi. Samorząd aptekarski zawnioskował do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie kontroli. Chodzi o zastrzeżenia co do przestrzegania RODO przez sieć.

- No tak tylko teraz pacjent klikając zgodę na profilowanie (czego statystyczny Kowalski nie zrozumie) sieć ma dostęp do wykorzystania tych danych! Serio się Pan z tym zgadza i poleca? Wow nie wiedziałam, że Gemini nawet MZ przekonało – napisała w odpowiedzi na post wiceministra, farmaceutka Agnieszka Stankiewicz.

- Ale z czym ja się zgadzam. Napisałem, że to ciekawy artykuł, bo pokazuje, że trzeba bardzo uważać na swoje dane i komu się je przekazuje – odpowiedział Janusz Cieszyński.

- Z Pana wypowiedzi wynika, że dane i tak były w systemie aptecznym, komentarz zbędny jeśli nie chciał Pan propagować tej apki. Dla jednych oznacza to: przedstawiciel MZ napisał że i tak apteki mają te dane, więc co tam... kliknę zgodę. Większość Polaków nie doczyta regulaminu! – wskazała farmaceutka.

- Chodziło mi oczywiście o system MZ, bo za ten odpowiadam – odpowiedział Cieszyński.

- Z tym, że teraz te dane mogą zahaczyć o kilka innych systemów, za które Pan nie odpowiada – dodał farmaceuta Marcin Piątek. - Tak i dlatego zachęcam do dokładnego czytania, jakie zgody się zaznacza – napisał wiceminister.