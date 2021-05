Projekt: bezpłatne leki również dla kobiet w połogu

Grupa senatorów wnioskuje o dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w czasie połogu. Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się 11 maja.

11 maja br. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Senatorowie rozpatrzą projekt podczas Posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej.

Okres połogu tak samo ważny jak okres ciąży

Jak wskazują autorzy projektu, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej zapewniła kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków.

Dostęp do bezpłatnych leków uzyskały wszystkie kobiety w ciąży, od momentu jej stwierdzenia przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej), do momentu zakończenia ciąży. Założeniem niniejszego projektu ustawy jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków kobietom w czasie połogu.

"Dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w czasie połogu, trwającego z reguły od 6 do 8 tygodni po porodzie, jest równie istotny jak w okresie samej ciąży. Ciąża i poród są etapami procesu, którego dopełnienie stanowi połóg. Wykluczenie któregokolwiek z elementów powoduje, że cały proces ulega istotnemu zakłóceniu" - piszą autorzy projektu.

To wsparcie dla rodziny

W trakcie połogu organizm kobiety wraca do stanu sprzed ciąży, co wiąże się z osłabieniem i szeregiem dolegliwości poporodowych oraz ryzykiem wystąpienia powikłań charakterystycznych dla tego okresu, w tym m.in.: nadciśnienia tętniczego, depresji poporodowej, cukrzycy, niedoczynności tarczycy i niedokrwistości.

"Proponowane wsparcie finansowe dla kobiet zarówno w okresie ciąży, jak i połogu, będzie ważnym elementem szeroko pojętego wsparcia rodziny, ponieważ pozwoli jej członkom skupić się na wzmacnianiu więzi emocjonalnych,a nie wyłącznie na zapewnieniu bytu materialnego" - uzasadniają.