Przepisy anty-COVID-19. Co nowego dla farmaceutów?

Do Sejmu złożono kolejny projekt ustawy procedowany w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmianie ulegnie zasada obowiązkowej obecności kierownika w aptece – wystarczy, że obecny będzie farmaceuta. Zyskuje on też prawo do wystawiania recept pro auctore i pro familia.

Projekt zawiera szereg rewolucyjnych zmian dotyczących branży lekowej. Jak przepisy wpłyną na działanie firm farmaceutycznych, medycznych oraz aptek?

Analizę najważniejszych zmian przygotowali partnerzy w kancelarii Fairfield: Oskar Luty i Marcin Flak.

Przepisy uniemożliwiają obrót

Ustawa do pewnego stopnia naprawia błąd przepisów antywywozowych, które były wprowadzone kilka lat temu, z myślą, aby przeciwdziałać handlowi równoległemu lekami, nie zaś celem walki z epidemią. Modyfikacja wprowadza prawo GIF do wydania informacji (w istocie decyzji administracyjnej), umożliwiającej eksport (wywóz) towarów objętych zakazami.

Jest to bardzo istotne, ponieważ bardzo wiele łańcuchów dystrybucyjnych zostało zatrzymanych przez zakaz antywywozowy, który od 5 marca obejmuje wiele wyrobów medycznych (w tym maseczki chirurgiczne). Produkty nie mogą być dystrybuowane w ramach normalnych kanałów dystrybucji, co powoduje szereg komplikacji – np. uniemożliwienie procesów sterylizacyjnych, czy też uniemożliwienie dystrybucji na poziomie europejskim (w tym do Polski).

W ramach obowiązującego prawa przedsiębiorca musi czekać 30 dni na „brak sprzeciwu” GIF. Po zmianie, GIF będzie mógł informować o niewniesieniu sprzeciwu wobec wniosku.

- Byłoby najlepiej, gdyby przepisy wprost przewidywały częściowych zgód/sprzeciwów. Jeżeli GIF przyjmie skrajnie formalistyczną interpretację przepisów, to wniosek nieodpowiadający kalkulacjom GIF np. jedynie w 5% będzie prowadził do wydania sprzeciwu co do całości, co utrudni prawidłowy obrót z zagranicą. Ustawa przewiduje niestety bardzo ogólne kryteria rozstrzygnięcia takich spraw przez GIF, co może spowodować istotne problemy praktyczne. Nie rozstrzygnięto również problemu, w którym ten sam produkt znajduje się zarówno na liście antywywozowej, jak również w wykazie produktów, których wywóz należy zgłosić wojewodzie - uważają prawnicy.