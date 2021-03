Przepisy o 1 procencie: potrzebne jest jednolite orzecznictwo

GIF wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o tzw. wyrok siódemkowy, czyli wiążącą uchwałę ujednolicającą orzecznictwo w zakresie przepisów antykoncentracyjnych.

Parlamentarne Zespoły: ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz ds. Polityki Lekowej opublikowały komunikat z wczorajszego (15 marca) posiedzenia zespołów.

Marcin Antoniak, mecenas z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przytoczył dane dotyczące rynku aptek z lat 2016-2020. Zgodnie z tymi danymi w ciągu czterech lat z rynku z różnych powodów zniknęły 2 942 apteki.

Przedstawił też informację, jakie były powody cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek w latach 2016-2020. Okazuje się, że najwięcej było efektem rezygnacji z prowadzenia działalności. Odnotowano sześć cofnięć z powodu wejścia w życie Apteki dla Aptekarza i 29 z powodu naruszenia przepisów o 1 procencie.

Wyrok siódemkowy

Przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego poinformował, że Inspekcja działa zgodnie z objaśnieniami prawnymi Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie dodał, że GIF wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o tzw. „wyrok siódemkowy", czyli wiążącą uchwałę ujednolicającą orzecznictwo w zakresie przepisów antykoncentracyjnych zakazujących prowadzenia na terenie województwa prowadzenia więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

- To, że apteka znika z rynku to w wielu przypadkach decyzja samodzielna, biznesowa przedsiębiorcy. To nie rola inspekcji wnikać czy to była decyzja biznesowa, bo ktoś nie wytrzymał konkurencji - mówił mecenas.

– Rolą Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest rola regulatora, czyli weryfikowanie przestrzegania funkcjonującego przyjętego przez polski parlament obowiązującego prawa. (...) Przepisy ustawy „Apteka dla Aptekarza" wprowadziły istotną zmianę co do zakresu wymogów o charakterze podmiotowym zmieniającą zasady dostępności do obrotu detalicznego. Trzeba pamiętać, że nie był to projekt rządowy, nie był to projekt prowadzony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, był to projekt poselski.