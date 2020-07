Pyrrusowe zwycięstwo Izby. Niesprawność procedowania może powodować utratę zaufania do inspekcji

WIF nie czekając na uprawomocnienie się odmowy udziału izby w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, załatwił sprawę merytorycznie wydając taką zgodę. Po 1,5 roku działania apteki GIF wydał postanowienie dopuszczające OIA do udziału w postępowaniu. - Wskazany sposób działania organów dowodzi niesprawności procedowania - ocenił sąd.

Jedna z okręgowych izb aptekarskich w lipcu 2018 roku wniosła o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Motywem jej działania był fakt, że chodziło o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, kiedy na dzień złożenia wniosku nie było jeszcze lokalu, w którym miała funkcjonować.

Jednak wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówił Izbie udziału w postępowaniu. Ocenił, że na tym etapie postępowanie bezpośrednio w żaden sposób nie odnosi się do farmaceutów wykonujących swój zawód.

"Badanie, czy podmiot posiada lokal przydatny do prowadzenia apteki, pozostaje na tym etapie postępowania bez związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty" - brzmiało uzasadnienie.

WIF dodał, że OIA jako organizacja społeczna faktycznie występuje w obronie interesów swoich członków, a nie w interesie społecznym, co powoduje, że dopuszczenie Izby do udziału w postępowaniu nie jest możliwe. "Organ rozstrzygając żądanie Izby zobowiązany był w takim wypadku dać przewagę indywidualnym interesom strony postępowania głównego przed interesem grupy zawodowej reprezentowanym przez OIA. Poza tym OIA nie powinna być dopuszczona do udziału w postępowaniu, ponieważ występowałaby wówczas w podwójnej roli, tj. jako organ opiniujący i jako podmiot działający na prawach strony" - ocenił inspektorat.

Inaczej widział to Główny Inspektor Farmaceutyczny. Według niego, interes społeczny OIA w żądaniu dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu wynika z publicznego charakteru zawodu farmaceuty i ochrony interesu wszystkich członków samorządu, których interesy mogłyby zostać naruszone ze względu na potencjalne tylko ryzyko naruszenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wydanie zezwolenia zakazu koncentracji aptek, a w konsekwencji ryzyko naruszenia zasady wolnej konkurencji w ramach społecznej gospodarki rynkowej.

GIF nie widział też sprzeczności między wydawaniem przez izby opinii ws. udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki a występowaniem w postępowaniu na prawach strony: "organ izby aptekarskiej może wydawać w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki opinie, co nie uniemożliwia mu występowania z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu".