Radny: jaka jest podstawa prawna do odmowy pełnienia dyżurów nocą?

Radny zwrócił się do starosty z prośbą o pilną interwencję w sprawie dyżurów nocnych aptek na terenie powiatu kartuskiego. Wskazuje, że wiele osób korzystających ze świadczeń nocnej opieki medycznej w Kartuzach nie może natychmiast zrealizować recept.

Jak pisze portal kartuzy.naszemiasto.pl, apteki w Kartuzach nie pracują nocą. W efekcie mieszkańcy muszą jeździć po leki w nagłych sytuacjach do Trójmiasta.

Radny Tyberiusz Kriger w imieniu mieszkańców powiatu kartuskiego zwrócił się do starosty z prośbą o pilną interwencję w sprawie dyżurów nocnych aptek:

"Dochodzą do mnie sygnały od mieszkańców, że dyżury te nie są poprawnie realizowane. Dla przykładu wczoraj w nocy zgodnie z przyjętym harmonogramem dyżur powinna pełnić apteka (...). Na drzwiach wisi jednak karteczka o treści: „W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną od dnia 1 kwietnia 2020 roku apteka nie pełni dyżurów nocnych do odwołania”. Drzwi do apteki były zamknięte, a na podany numer telefonu nie można się było dodzwonić" - czytamy w przesłanym piśmie.

"Nie znalazłem jednak ani stosownej uchwały zmieniającej dyżury podjętej przez Radę Powiatu Kartuskiego ani zarządzenia Starosty Kartuskiego w tej sprawie. Z tego powodu nie jestem w stanie stwierdzić, jaka jest podstawa prawna do odmowy pełnienia dyżurów nocnych przez tę aptekę" - pisze dalej.

Tłumaczy, że na terenie Kartuz funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Mieszkańcy pozbawieni są jednak "możliwości realizacji recept po godzinach zwykłej pracy aptek. W takim przypadku najbliższa otwarta nocna apteka znajduje się dopiero w Trójmieście w odległości około 40 km od Kartuz".

