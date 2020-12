RCL: projekt zmian w wykazie substancji psychoaktywnych

W RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Nowy wykaz w postaci nazw i oznaczeń chemicznych będzie zawierał czterdzieści siedem substancji psychoaktywnych.

Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia

2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych

substancji psychoaktywnych.

Dokonano zmian w załącznikach nr 1, 2 i 3, które to zmiany te obejmują:

1) przeniesienie do grupy II-P następujących substancji:

a) z grupy I-N: AB-FUBINACA,

b) z grupy I-P: 4-CMC, HEX-EN,

c) z grupy IV-P: alfa-PHP,

d) z wykazu nowych substancji psychoaktywnych: 5F-AMB,

e) rozszerzenie grupy II-P o: 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA;

2) przeniesienie do grupy IV-P:

a) z wykazu nowych substancji psychoaktywnych: ETIZOLAM,

b) rozszerzenie grupy IV-P o FLUALPRAZOLAM.

W projektowanej nowelizacji, wykaz nowych substancji psychoaktywnych został rozszerzony

o kolejnych piętnaście substancji o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednocześnie, jak wskazano wyżej, z wykazu nowych substancji psychoaktywnych przeniesiono dwie substancje o nazwie ETIZOLAM do wykazu „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” i 5F-AMB do wykazu „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P.

Więcej: https://legislacja.gov.pl/