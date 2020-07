Recepta z błędnym kodem uprawnień dodatkowych? Jak ją zrealizować

Co w sytuacji, gdy na recepcie brak jest kodu uprawnień dodatkowych, kod jest błędnie wpisany lub nieczytelny? (fot. archiwum)

Uprawnienie dodatkowe - jak sama nazwa wskazuje - jest tylko dodatkową zniżką do uprawnienia podstawowego do refundacji leków. Zatem jeżeli nie jest spełnione uprawnienie podstawowe do zniżki, to nie może być tym bardziej spełnione uprawnienie dodatkowe - informuje MZ.

Łódzka Izba Aptekarska przedstawiła stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia skierowane do DGL Funduszu odnośnie sposobu realizacji recept refundowanych dla osób z dodatkowymi uprawnieniami, w tym „ZK”, „IW”, „AZ”, „PO”. Jak informuje resort zdrowia, umieszczenie przez osobę wystawiającą receptę, dla osoby z uprawnieniami dodatkowymi „ZK”, przy ordynowanym leku symbolu „100%” lub „X” oznacza, że wskazany produkt jest: - stosowany u pacjenta poza wskazaniami wymienionymi w aktualnie obowiązującym wykazie refundowanych leków, - nieujęty w przedmiotowym wykazie (nie jest refundowany), - stosowany u osoby, która nie posiada uprawnień do otrzymania leku refundowanego. - Uprawnienie dodatkowe jak sama nazwa wskazuje jest tylko dodatkową zniżką do uprawnienia podstawowego do refundacji leków. Zatem jeżeli nie jest spełnione uprawnienie podstawowe do zniżki to nie może być tym bardziej spełnione uprawnienie dodatkowe - informuje MZ. A co w sytuacji, gdy na recepcie brak jest kodu uprawnień dodatkowych, kod jest błędnie wpisany lub nieczytelny? Pracownik apteki nie ma możliwości zweryfikowania poprawności wskazań, w jakich lekarz ordynuje leki. Zatem realizacja takiej recepty jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: - w przypadku kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu "S" – farmaceuta wydaje lek na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do dodatkowych uprawnień; zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu. "Powyższe dotyczy zakresu modyfikacji wskazanego w przepisie, tj. braku kodu uprawnień dodatkowych, nieczytelnym lub błędnym wpisaniu takiego kodu. Nie stosuje się jednak do czynności, które pozostają jedynie w kompetencji osoby wystawiającej receptę, w tym określenia wskazań, w jakich stosowany jest lek poprzez określenie ustawowego poziomu odpłatności lub zastosowania leku poza wskazaniami objętymi finansowaniem ze środków publicznych" - dodaje resort.

