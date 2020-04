Reklama w czasach koronawirusa. Nie można żerować na emocjach

Art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji zabrania wykorzystywania reklamy bazującej na strachu i żerowaniu na ludzkich emocjach - przypomina prawnik.

Za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać reklamę odwołującą się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci.

- W dobie walki z koronawirusem są one szczególnie istotne zwłaszcza w branży suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Podejmowanie takich działań rynkowych, które niejako zmuszają do zakupu ze względu na wywołany przez producenta strach, lęk bądź obawę przed czymś lub przed kimś, nie powinno być, co do zasady, uznane za etyczne czy uczciwe - uważa mec. Joanna Uchańska, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Takie czyny zostały także określone jako agresywne, zarówno w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych, jak i w odpowiadającym mu art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, co w konsekwencji sprawia, że uważa się je za niedozwolone.

Mowa w nich m.in. o tzw. przymusie psychicznym w postaci wywołania bądź wzmocnienia uczucia lęku, który może mieć bezpośredni wpływ na dokonanie wyboru towaru lub usługi.

Jak to wygląda w praktyce? - Pewne reklamy z uwagi na właściwość produktu odwołują się do bólu, strachu czy choroby, jak np. reklamy leków, w tym leków przeciwbólowych, jako że to ich immanentne cechy. Wtedy to ocenia się kontekst i stopień natężenia takiego przekazu, nawet jeśli reklama jest obiektywnie prawdziwa, to jest mówi o faktycznych, wykazanych badaniami cechach produktów - mówi prawnik.

Podobnie relatywne jest zakazane wykorzystywanie przesądów - nie każde odwołanie się w reklamie do przesądu jest niedozwolone. Ocenia się je przez pryzmat kontekstu i przekazu pośredniego, aby zweryfikować, czy nie dochodzi do nadużycia. Zaś przez kontekst rozumiemy muzykę zaprezentowaną w reklamie, obraz, ale także czas, miejsce, czy zasięg rozpowszechniania.

- Kontekst jest tutaj kluczowy. Obiektywny przekaz jest dopuszczalny i nie powinien być ograniczany, ale istnieje subtelna granica między informowaniem o faktach, a bazowaniem na strachu - komentuje mec. Joanna Uchańska.

Więcej: http://media.chwp.pl/