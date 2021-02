Reklama: zawód zaufania publicznego a prawo do satyry

Jeden z lokalnych browarów umieszcza wizerunki różnych zawodów na etykietach piw. Wśród nich jest m.in. farmer, nauczycielka, aktor, fryzjer, pielęgniarka. To spotkało się z reakcją Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nie ma wśród nich farmaceuty, ale jest chemik.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga złożona przez przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Sprawa dotyczy wykorzystania wizerunku zawodu medycznego w reklamie produktu. Tym razem nie chodzi o produkt leczniczy, ale alkohol. Kwestia wykorzystania wizerunku zawodu zaufania publicznego budzi jednak wątpliwości.

Izba: reklama budzi niesmak

"Umieszczenie etykiety na butelkach z alkoholem zawierający wizerunek skąpo ubranej kobiety, która przez wzgląd na charakterystyczne atrybuty stroju i nazwę produktu „The Nurse” w sposób oczywisty odnosi się do zawodu pielęgniarki" - napisała Izba o reklamie emitowanej na stronie internetowej producenta - browaru rzemieślniczego Brokreacja.

W opinii Izby, "wykorzystanie symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholowego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw wobec takich praktyk".

"Etykieta ta reklamując produkt w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia krzywdzący stereotyp pielęgniarki, jako osoby, definiowanej poprzez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wykonywanego zawodu zaufania publicznego. Negatywny, krzywdzący, naruszający prawa pielęgniarek dla poszanowania godności osobistej charakter tego przekazu dodatkowo wzmacnia nazwa producenta – Browar Brokreacja, która w sposób jednoznaczny stanowi grę znaczeniową z wyrażenia „prokreacja”, godząc w godność każdej osoby wykonującej zawód pielęgniarki" - napisała Izba.

Nie zrozumiano przekazu?

Przedstawiciel firmy nie widzi w etykiecie nic złego: "Należy spojrzeć na temat w szerszej perspektywie. W przeciągu naszej 6 letniej działalności, wypuściliśmy ponad 150 różnych piw, spośród których spora część dotyczyła profesji i zawodów (przedmiotowe piwo „The Nurse” jest jeną z nich), oraz spora część miała charakter humorystyczny. (...) Wybierając taką ścieżkę identyfikacyjną nie obrażamy nikogo, ale korzystamy z przysługującego nam prawa do swobody twórczej, prawa do satyry czy karykatury. Bardzo dbamy o to, by żadna część naszej pracy nie uraziła nikogo personalnie ani nie naruszała obowiązującego prawa czy norm obyczajowych".