Rozporządzenie wprowadza kolejność szczepień

W nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przedłużono ich obowiązywanie do 31 stycznia. Wymienia też kolejność przeprowadzanych szczepień p/ COVID-19.

W rozporządzeniu przedłuża się do 31 stycznia 2021 r. terminu obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń.

Doprecyzowano sposób zgłaszania osób przekraczających granicę, a poddanych obowiązkowi kwarantanny. Dane niezbędne do nałożenia kwarantanny będą zgłaszane bezpośrednio przez osoby przekraczające granicę za pośrednictwem infolinii obsługującej system elektroniczny obsługi obywateli – System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS). O powyższym obowiązku osoba przekraczająca granicę będzie informowana przez przewoźnika. Ostatecznie, wszystkie dane dotyczące kwarantanny są przekazywane do systemu.

Rozporządzenie zawiera też wyłączające z zakazu działalności hotelarskiej wykonywanie usług na rzecz określonych gości, np. osób uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Wprowadzony zostaje też przepis umożliwiający kontynuację przerwanej rehabilitacji, co pozwoli na wykorzystanie przez pacjenta przysługującego mu czasu jej trwania, określonego przepisami prawa, i osiągnięcie założonego celu terapii.

Co do zasady, pacjent będzie kontynuował przerwaną rehabilitację u dotychczasowego świadczeniodawcy na podstawie tego samego skierowania. Jeżeli jednak przerwanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacja będzie mogła być kontynuowana u innego świadczeniodawcy. W tym przypadku podstawą kontynuacji będzie zaświadczenie wystawiane przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację, w którym należy wskazać na konieczność kontynuacji leczenia, dotychczas udzielone zabiegi oraz skierowanie, na podstawie którego przyjęto pacjenta do oddziału rehabilitacji. Przy wpisie do harmonogramu przyjęć taki pacjent będzie traktowany jako świadczeniobiorca kontynuujący leczenie i nie będzie wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Proponuje się, aby przepisy były stosowane do rehabilitacji realizowanej w warunkach stacjonarnych przerwanej po 23 października 2020 r.

24 października 2020 r. zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w związku z wystąpieniem znacznej liczby zachorowań na COVID-19. W wyniku wzrostu zachorowań i wprowadzonych ograniczeń ograniczony został dostęp do rehabilitacji stacjonarnej z ww. powodów. Powyższa data jest uzasadniona potrzebą zapewnienia pacjentom kontynuacji leczenia rehabilitacyjnego, istotnego w procesie zdrowienia.

Zawiera też kolejność przeprowadzanych szczepień.

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl/