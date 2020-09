RPO: karanie za brak maseczki nadal nie ma legalnych podstaw. Jak wyglada praktyka?

Sąd w Kościanie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o nienoszenia maseczki z powodu wykroczenia przez Radę Ministrów poza delegację ustawową. RPO sprawdza, jak policja może egzekwować obowiązek noszenia maseczek.

Przepisy zobowiązujące do noszenia maseczek np. w sklepach nadal są wadliwe – wydane bez właściwej podstawy w ustawie.

Już w przypadku rozporządzenia z 16 maja RPO zwracał uwagę, że zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego (nie daje do tego podstaw ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, na którą rząd się powołuje). Rząd na to nie zareagował. Nowe, sierpniowe rozporządzenie znów zostało wydane bez podstawy ustawowej.

Sądy mogą odmawiać karania za bark maseczki – choć zasada ich noszenia jest słuszna, nie ma legalnych podstaw do karania winnych. Tak zrobił sąd w Kościanie, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o nienoszenia maseczki właśnie z powodu wykroczenia przez Radę Ministrów poza delegację ustawową.

Prowadzi to do sporów, szczególnie w sklepach. Klienci ze względu na niezakrycie ust i nosa spotkają się z odmową wpuszczenia do placówki handlowej lub obsługą. Taka sytuacja miała miejsce np. w Suwałkach. Ekspedientka jednego ze sklepów odmówiła obsłużenia klientki, która nie miała zakrytych ust i nosa. Klientka złożyła skargę. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie i przekazali go do sądu, który na podstawie art. 135 kodeksu wykroczeń nałożył grzywnę na ekspedientkę w wysokości 100 zł.

Ta odwołała się i czeka na rozpatrzenie sprawy w drugiej instancji.

Sprawa jednak pokazuje na problemy, jakie są efektem braku legalnych podstaw do wprowadzanych przepisów.

RPO zwrócił się do komendanta głównego Policji o informacje, jakie są praktyki policjantów przy interwencjach w sprawie osób bez masek:

- jakie działania podejmuje Policja w odniesieniu do osób, które pomimo istniejącego obowiązku przebywają w placówkach handlowych nie zakrywając ust i nosa (ewentualnie, czy zachowanie takie uznawane jest za wykroczenie i ewentualnie z jakiego przepisu Kodeksu wykroczeń)?

- jakie działania podejmuje Policja w odniesieniu do osób z personelu placówek handlowych, które uniemożliwiają wejście do placówki klientom niezakrywających ust i nosa lub odmawiają sprzedaży wybranych przez takich klientów produktów, zwłaszcza w przypadku, gdy zwolnienie ze spełniania tego obowiązku wynika z posiadanego przez klienta zaświadczenia lekarskiego?

- czy w takich przypadkach zachowanie takie uznawane jest za wykroczenie i ewentualnie z jakiego przepisu Kodeksu wykroczeń?

Więcej: https://www.rpo.gov.pl/