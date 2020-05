Rusza legislacja wokół ustawy o zawodzie farmaceuty. Znamy termin posiedzenia komisji

26 maja w sejmowej komisji zdrowia ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Czy jest wreszcie zielone światło na procedowanie dokumentu, na który farmaceuci czekają już tyle lat?

Farmaceuci w dobie pandemii są jednym z tych zawodów zaufania publicznego, który stoi na pierwszej linii fortu w walce z wirusem SARS-CoV-2 - nie tylko zapewnią dostęp do leków, ale służą także doradztwem w zakresie stosowania leków.

Obawiają się natomiast, że ich rola - choć obecnie bardzo doceniania - po pandemii zejdzie na dalszy plan. Ponownie staną się tylko osobami wydającymi leki. Wejście w życie UoZF ugruntowałoby ich pozycję i wzmocniło poczucie, iż są ważnym ogniwem w całym systemie ochrony zdrowia.

Rada Ministrów przyjęła projekt UoZ z autopoprawką w dniu 21 stycznia 2020 r. (UD11). Projekt trafił do Sejmu 3 lutego 2020 r. (druk 238). Następnie (12 lutego) dokument skierowano do I czytania w Komisji Zdrowia - i na tym ścieżka się urywa (strona Sejmu, stan na 4 maja 2020 r.).

Niedawno pytaliśmy czy jest szansa, że ustawa o zawodzie farmaceuty wejdzie w życie jeszcze w tym roku? Obecnie nie padają takie zapewnienia. - Procedowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zostało zakończone i został on przekazany przez stronę rządową do Sejmu. O tym kiedy będzie procedowany w Sejmie decyduje Marszałek Sejmu - odpowiada krótko Ministerstwo Zdrowia.

Na 26 maja (wtorek), o godzinie 13.00 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Swoje uwagi do projektu przedstawiły m.in.: Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich, Główny Inspektor Pracy, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który odniósł się do propozycji dokumentowania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu FEW, oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zasadniczym celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceuty, jak również uregulowania zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.