Rzecznik Praw Obywatelskich też zainteresował się sprawą aplikacji stosowanej przez sieć aptek

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony sygnałami, że e-recepty mogą nadmiernie wkraczać w prywatność poszczególnych pacjentów. Może się na niej znaleźć ponad 60 różnych danych osobowych, a kilka recept pozwala stworzyć wirtualną kopię pacjenta. RPO wystosował w tej sprawie pismo do prezesa UODO.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznał się z niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych pacjentów zawartych w e-recepcie przez apteki. Dane mają być przetwarzane w aplikacji, udostępnianej przez sieć aptek, służącej rezerwowaniu leków w wybranej aptece. Problem ten prezesowi UODO miała sygnalizować także Naczelna Rada Aptekarska.

„Profilowanie pacjentów zasadniczo pozwala na podniesienie jakości proponowanych usług i personalizowanie oferty dla poszczególnych klientów. W praktyce jednak zdarzają się niepokojące nadużycia czy nawet sprzedaż danych innym podmiotom. A dane dotyczące zdrowia powinny być szczególnie chronione, ponieważ należą do kategorii informacji intymnych i wpływających na wiele innych aspektów naszego życia” - czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek (30 czerwca) na stronie internetowej RPO.

Profilowanie pacjentów niepokoi RPO ze względu na ochronę prywatności w procesie informatyzacji ochrony zdrowia. Jak wyjaśnia RPO konstytucja zapewnia obywatelom prawo do autonomii informacyjnej (art. 51), czyli prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, znajdującymi się w posiadaniu innych podmiotów.

Rzecznik z aprobatą odnosi się do rozwiązań, które poprawiają warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym przez jego informatyzację i dostosowanie do realiów życia współczesnego społeczeństwa. W jego ocenie należy jednak uważnie monitorować i reagować na praktyki, które mogłyby stanowić nadmierne wkroczenie w konstytucyjnie chronioną prywatność jednostek.

Dlatego RPO spytał Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy wpływają do niego skargi związane z funkcjonowaniem e-recepty, jeśli tak, to ile ich jest, jakie problemy są w nich sygnalizowane oraz jakie działania zostały podjęte. Poprosił także o poinformowanie, czy w UODO podjęto prace analityczne co do wpływu informatyzacji ochrony zdrowia na prywatność jednostki.

Więcej: rpo.gov.pl