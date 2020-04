Sąd: zakończenie działalności jednej apteki nie musi wpłynąć na kondycję pozostałych

Spółka prowadząca apteki i punkty apteczne zaskarżyła decyzję GIF ws. cofnięcia zezwolenia na prowadzenie jednego z lokali. Wskazała, że decyzja ta jest szkodliwa dla spółki i może doprowadzić do straty zysków. Zdaniem sądu, cofnięcie zezwolenia jednej aptece nie oznacza, że zostanie zachwiana działalność pozostałych placówek.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie spółki na postanowienie WSA w Warszawie w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji GIF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Przedsiębiorca złożył do WSA w Warszawie skargę na decyzję GIF twierdząc, że jej wykonanie wyrządziłoby spółce znaczne szkody i trudne do odwrócenia skutki.

Wskazał, że w sytuacji gdyby organ uznał, że spółka utraciła rękojmię należytego prowadzenia apteki to mógłby on cofnąć zezwolenie na prowadzenie przez spółkę pozostałych aptek oraz punktów aptecznych. To z kolei spowodowałoby utratę zysków i mogłoby być szczególnie dotkliwe dla jej kondycji finansowej.

Ponadto przedsiębiorca podał, że zatrudnia w swoich aptekach i punktach 22 wykwalifikowanych pracowników, spośród których 14 zatrudnionych jest na czas nieokreślony. Każda z aptek i punktów posiada szereg stałych kontrahentów.

Zdaniem sądu pierwszej instancji spółka nie wyjaśniła, w jaki sposób wykonanie decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie jednej, konkretnej apteki spowoduje znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia dla skarżącej skutki w sytuacji gdy prowadzi ona jeszcze inne apteki i punkty apteczne, które przynoszą dochód.

W ocenie WSA wykonanie decyzji spowoduje dla skarżącej określone koszty finansowe, jednakże wystąpienie tego rodzaju kosztów nie oznacza, że w każdym przypadku spowoduje to znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki.

Zdaniem sądu, rozmiar szkody i charakter skutków zależy przede wszystkim od zakresu prowadzonej przez spółkę działalności, jej zasięgu oraz możliwości zrekompensowania faktu zakończenia działalności jednej apteki działalnością i przychodami uzyskiwanymi z innych aptek i punktów aptecznych.

NSA wskazał, że sąd I instancji ten nie miał podstaw do wydania postanowienia o udzieleniu spółce ochrony tymczasowej.

Syg.:II GZ 42/20